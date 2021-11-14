Демарш сборной Франции: после завершения матча с командой Беларуси трехцветные покинули лед до гимна в честь победителя
В заключительном матче "Турнира четырех наций" сборная Беларуси по хоккею обыграла французов со счетом 6:3.
После завершения игры сборная Франции демонстративно покинула лед еще до исполнения гимна в честь победителя.
Встреча изобиловала эмоциями, пишет Прессбол, многочисленными столкновениями и рукоприкладством.
Скрины с видеотрансляции матча на hockey.by
09:58 14/11/2021
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