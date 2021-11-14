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Сборная Беларуси крупно уступила "Уэльсу", потерпев седьмое кряду поражение в отборе на ЧМ-2022

Команда Кондратьева заняла последнее место в группе Е

Беларусь - Уэльс. Фото: АБФФ

В заключительном матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Беларуси на выезде уступила Уэльсу — 1:5.

Уже на второй минуте Аарон Рэмзи вывел хозяев вперед, пишет Спортарена. В середине первого тайма Неко Уильямс развил успех валлийцев.

Сразу после перерыва Рэмзи реализовал пенальти, оформив дубль. На 77-й минуте Бен Дэвис забил четвертый мяч в ворота белорусов.

За три минуты до конца основного времени Артем Концевой размочил голкипера хозяев. А в концовке игры Коннор Робертс установил окончательный счет на табло.

Таким образом, сборная Беларуси потерпела седьмое кряду поражение в отборе на чемпионат мира-2022. Команда Георгия Кондратьева заняла последнее место в группе Е, набрав лишь три балла.

Благодаря победе валлийцы поднялись на вторую строчку в группе, имея в активе 14 очков. 16 ноября Уэльс примет на своем поле Бельгию в заключительном матче отбора.

Чемпионат мира-2022. Квалификация. Группа Е

Уэльс — Беларусь — 5:1 (2:0)

Голы: Рэмзи, 2, 50 (пенальти), Уильямс, 20, Дэвис, 77, Робертс, 90 — Концевой, 87
Источник:  Влад Воронин
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