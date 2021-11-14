Сборная Беларуси крупно уступила "Уэльсу", потерпев седьмое кряду поражение в отборе на ЧМ-2022
Команда Кондратьева заняла последнее место в группе Е
Беларусь - Уэльс. Фото: АБФФ
В заключительном матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Беларуси на выезде уступила Уэльсу — 1:5.
Уже на второй минуте Аарон Рэмзи вывел хозяев вперед, пишет Спортарена. В середине первого тайма Неко Уильямс развил успех валлийцев.
Сразу после перерыва Рэмзи реализовал пенальти, оформив дубль. На 77-й минуте Бен Дэвис забил четвертый мяч в ворота белорусов.
За три минуты до конца основного времени Артем Концевой размочил голкипера хозяев. А в концовке игры Коннор Робертс установил окончательный счет на табло.
Таким образом, сборная Беларуси потерпела седьмое кряду поражение в отборе на чемпионат мира-2022. Команда Георгия Кондратьева заняла последнее место в группе Е, набрав лишь три балла.
Благодаря победе валлийцы поднялись на вторую строчку в группе, имея в активе 14 очков. 16 ноября Уэльс примет на своем поле Бельгию в заключительном матче отбора.
Чемпионат мира-2022. Квалификация. Группа Е
Уэльс — Беларусь — 5:1 (2:0)
Голы: Рэмзи, 2, 50 (пенальти), Уильямс, 20, Дэвис, 77, Робертс, 90 — Концевой, 87
Источник: Влад Воронин
09:32 14/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение