



Маргарита, известно, что ваш приход в греблю на байдарках и каноэ был не совсем логичным. Ведь поначалу вы отдавали предпочтение дзюдо и даже успели зарекомендовать себя в этой дисциплине на различных соревнованиях.





Мне кажется, что практически у каждого известного атлета дорога к спортивному Олимпу не прямая, а ухабистая. Меня ведь в раннем детстве родители вообще отдали в отделение народных танцев, куда я ходила целых пять лет из шести запланированных. Но чувствовала, что это увлечение — не мое призвание. Параллельно с танцами занялась дзюдо. Какое-то время пыталась совмещать репетиции с тренировками, но все отчетливее понимала, что спорт меня больше привлекает. Так постепенно переключилась на единоборства. Помню, что даже добивалась определенных успехов на уровне района. Не знаю, как бы сложилась моя спортивная судьба, если бы тренер Борис Михайлович Мерц в свое время не приехал в нашу школу, чтобы отобрать наиболее перспективных девочек в секцию байдарки и каноэ, цитирует Прессбол.























