







"Кренделек я тогда впервые услышал. Не знаю, можно ли его считать прозвищем. И я до сих пор не понимаю, почему она так решила. Не вижу сходства. Самое распространенное, наверное, Осьминог. Но мое любимое, наверное, Медведь. Потому что происходит от моей фамилии и меня так называли в школе и в университете лет до 20", — как передает sport-express.ru, сказал Медведев на YouTube-канале Tennis TV.





Ближайшее соревнование, в котором 25-летний теннисист примет участие, будет Итоговый турнир АТП, пишет Прессбол. Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.





Первый матч россиянина состоится 14 ноября с Хуркачем. Начало в 16.00. Итоговый турнир АТП пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.







