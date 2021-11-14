+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Даниил Медведев о своих прозвищах: самое распространенное Осьминог, но мое любимое — Медведь

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое из многочисленных прозвищ нравится ему больше всего. Ранее чемпионка "Ролан Гаррос-2020" Ига Швентек предложила поменять псевдоним с Осьминога на Кренделек. Она обосновала это предложение нестандартной техникой приема Медведева.



"Кренделек я тогда впервые услышал. Не знаю, можно ли его считать прозвищем. И я до сих пор не понимаю, почему она так решила. Не вижу сходства. Самое распространенное, наверное, Осьминог. Но мое любимое, наверное, Медведь. Потому что происходит от моей фамилии и меня так называли в школе и в университете лет до 20", — как передает sport-express.ru, сказал Медведев на YouTube-канале Tennis TV.

Ближайшее соревнование, в котором 25-летний теннисист примет участие, будет Итоговый турнир АТП, пишет Прессбол. Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.

Первый матч россиянина состоится 14 ноября с Хуркачем. Начало в 16.00. Итоговый турнир АТП пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]