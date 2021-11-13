











Матч первой лиги проходил между командами «Локомотив» и «Нафтан». Игра прошла в условиях сильного тумана, который сегодня повис над городом. Из-за этого на поле что-либо разглядеть практически невозможно. В итоге матч закончился с нулевым счётом.





«Вы футбол видите? А он есть», — шутят авторы скринов с трансляции матча, опубликованных в Телеграм-канале «Серебряный век. Футбол Беларуси».







