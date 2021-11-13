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Что-нибудь видите? В Гомеле не стали отменять футбольный матч, несмотря на сильный туман

Футболисту видеть не нужно, видимо, решили организаторы.



 

Матч первой лиги проходил между командами «Локомотив» и «Нафтан». Игра прошла в условиях сильного тумана, который сегодня повис над городом. Из-за этого на поле что-либо разглядеть практически невозможно. В итоге матч закончился с нулевым счётом.

«Вы футбол видите? А он есть», — шутят авторы скринов с трансляции матча, опубликованных в Телеграм-канале «Серебряный век. Футбол Беларуси».
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