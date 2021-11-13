+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гончаренко жду в Солигорске?

Об этом пишет спортивный комментатор Sputnik Руслан Васильев.

Гончаренко жду в Солигорске?
Фото из открытых источников
На клубном уровне созревает очередной урожай тренерских отставок, отмечает журналист. Например, нынче активно муссируются слухи о скором расставании БАТЭ с Виталием Жуковским, Дескать, даже сохранение "желто-синими" второго места не сохранит за этим наставником пост главного тренера. Ибо в планах "желто-синих" вернуть в страну Александра Седнева, что в прошлом сезоне запустил на орбиту очень симпатичный "Рух", а в нынешнем доказал профессиональную состоятельность в Казахстане. Я возвращению Седнева на родину был бы рад. В преломление на любой клуб, и не только клуб.

Но тут ведь не только Александром Сергеевичем богаты осенние пересуды. В Солигорске до сих пор не предложили продлить контрактные отношения доведшему-таки сезон до чемпионского триумфа Алексею Баге. Похоже, "горняки" не станут цепляться за этого специалиста. А тогда кто?

Сейчас в России циркулируют слухи об увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера "Краснодара", что откровенно не впечатляет осенью. Три сухих поражения кряду, вылет из кубкового турнира (катастрофа в городском дерби с "Кубанью" -- 0:3), лишь седьмое текущее место в премьер-лиге. Говорят, что есть три кандидата на смену Виктору Михайловичу.

И если она – отставка, таки случится, то Ганчаренко теперь наверняка придется перезагружать карьеру в Беларуси, заключает эксперт.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]