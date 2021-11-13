Гончаренко жду в Солигорске?

На клубном уровне созревает очередной урожай тренерских отставок, отмечает журналист. Например, нынче активно муссируются слухи о скором расставании БАТЭ с Виталием Жуковским, Дескать, даже сохранение "желто-синими" второго места не сохранит за этим наставником пост главного тренера. Ибо в планах "желто-синих" вернуть в страну Александра Седнева, что в прошлом сезоне запустил на орбиту очень симпатичный "Рух", а в нынешнем доказал профессиональную состоятельность в Казахстане. Я возвращению Седнева на родину был бы рад. В преломление на любой клуб, и не только клуб.





Но тут ведь не только Александром Сергеевичем богаты осенние пересуды. В Солигорске до сих пор не предложили продлить контрактные отношения доведшему-таки сезон до чемпионского триумфа Алексею Баге. Похоже, "горняки" не станут цепляться за этого специалиста. А тогда кто?





Сейчас в России циркулируют слухи об увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера "Краснодара", что откровенно не впечатляет осенью. Три сухих поражения кряду, вылет из кубкового турнира (катастрофа в городском дерби с "Кубанью" -- 0:3), лишь седьмое текущее место в премьер-лиге. Говорят, что есть три кандидата на смену Виктору Михайловичу.





И если она – отставка, таки случится, то Ганчаренко теперь наверняка придется перезагружать карьеру в Беларуси, заключает эксперт.