Павел Платонов, Александр Ханин и Дарья Триголос представят сборную Беларуси на чемпионате мира по настольному теннису
23 ноября впервые на американском континенте, а именно в городе Хьюстоне штата Техас, пройдет чемпионат мира по настольному теннису. Нашу страну представят Павел Платонов, Александр Ханин и Дарья Триголос.
Сильнейшие спортсмены мира поборются за звание лучшего в пяти категориях: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном, а также смешанном парном разрядах.
Главная сетка соревнований включит в себя 128 лучших мужчин и женщин, а в каждом из трех парных разрядов сыграют по 64 пары. Не будет групп и квалификаций — матчи сразу пойдут на вылет в формате плей-офф.
Жеребьевка состоится в воскресенье, 21 ноября.
17:22 13/11/2021
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