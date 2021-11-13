







Сильнейшие спортсмены мира поборются за звание лучшего в пяти категориях: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном, а также смешанном парном разрядах.





Главная сетка соревнований включит в себя 128 лучших мужчин и женщин, а в каждом из трех парных разрядов сыграют по 64 пары. Не будет групп и квалификаций — матчи сразу пойдут на вылет в формате плей-офф.





Жеребьевка состоится в воскресенье, 21 ноября.



