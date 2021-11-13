







«В Адмирале опять не все ладно. Говорят, что обоим тренерам, которые покинули клуб, не хотят платить компенсацию, положенную в контракте. Требуют, чтобы Андриевский и Александров «сделали скидку». В противном случае обоим опять придется ходить в офис с 9 до 18. Лиге пора брать контроль над ситуацией. Это никуда не годится», - написал журналист в телеграм-канале.





Напомним, что Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала» в эту международную паузу.