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Александру Андриевскому не хотят платить в «Адмирале» компенсацию

Известный российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что белорусскому наставнику Александру Андриевскому не хотят платить в «Адмирале» компенсацию.



«В Адмирале опять не все ладно. Говорят, что обоим тренерам, которые покинули клуб, не хотят платить компенсацию, положенную в контракте. Требуют, чтобы Андриевский и Александров «сделали скидку». В противном случае обоим опять придется ходить в офис с 9 до 18. Лиге пора брать контроль над ситуацией. Это никуда не годится», - написал журналист в телеграм-канале.

Напомним, что Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала» в эту международную паузу.
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