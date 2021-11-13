Под занавес первого периода Дмитрий Дерябин вывел белорусов вперед. На экваторе поединка классной шайбой отметился Александр Скоренов, закрепив успех своей команды.





На 48-й минуте поединка ворота соперника поразил Иван Дроздов, установив окончательный счет на табло.





Таким образом, сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире. Накануне наши соотечественники обыграли в овертайме австрийцев со счетом 3:2.





Сегодня белорусы проведут заключительную игру на турнире против Франции. Начало игры — в 21:00.