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Сборная Беларуси обыграла Словению на турнире четырех наций

Во втором матче на турнире четырех наций сборная Беларуси одолела Словению — 3:0.

Под занавес первого периода Дмитрий Дерябин вывел белорусов вперед. На экваторе поединка классной шайбой отметился Александр Скоренов, закрепив успех своей команды.

На 48-й минуте поединка ворота соперника поразил Иван Дроздов, установив окончательный счет на табло.

Таким образом, сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире. Накануне наши соотечественники обыграли в овертайме австрийцев со счетом 3:2.

Сегодня белорусы проведут заключительную игру на турнире против Франции. Начало игры — в 21:00.
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