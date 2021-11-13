Сборная Беларуси обыграла Словению на турнире четырех наций
Во втором матче на турнире четырех наций сборная Беларуси одолела Словению — 3:0.
Под занавес первого периода Дмитрий Дерябин вывел белорусов вперед. На экваторе поединка классной шайбой отметился Александр Скоренов, закрепив успех своей команды.
На 48-й минуте поединка ворота соперника поразил Иван Дроздов, установив окончательный счет на табло.
Таким образом, сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире. Накануне наши соотечественники обыграли в овертайме австрийцев со счетом 3:2.
Сегодня белорусы проведут заключительную игру на турнире против Франции. Начало игры — в 21:00.
13:35 13/11/2021
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