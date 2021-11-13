



«Прибыли в футбольную страну, поэтому хочется завтра показать хорошую игру и добиться положительного результата. Знаю, что в субботу будет великолепная атмосфера на стадионе. Ребятам переживать за результат особо не нужно. Он важен, конечно, но главное — показать нашу лучшую игру в этом отборочном цикле. Мы и в предыдущих матчах действовали неплохо, однако результата не добились.





Мы во многих играх могли брать очки, даже несмотря на огромную ротацию состава. В футболе так иногда бывает: играешь неплохо, но очков нет. У меня нормальное предчувствие перед завтрашней встречей. Мы можем не только сыграть вничью, но и победить. Для этого надо выложиться на сто процентов», — сказал Кондратьев.





Национальная команда потерпела шесть кряду поражений в квалификации на чемпионат мира-2022. В таблице группы Е белорусы занимают последнее место, имея в активе три балла.





Матч против Уэльса станет заключительным для сборной Беларуси в квалификации на ЧМ-2022.