Ваши ожидания от матча Уэльса и Беларуси?

Ожидания… Уэльс борется за второе место. Уэльс мотивирован, класс футболистов, уровень мастерства. Достаточно неплохие собраны футболисты, учитывая, что и Гарет Бэйл возвращается после травмы. И то, как он играет за свою сборную, то шансы у Беларуси даже на ничью — минимальны.





С большой вероятностью наша команда останется на последнем месте в группе. Как бы вы оценили эту отборочную кампанию?

Оценка отрицательно как по содержанию, по качеству так и по результату. Добавить здесь больше нечего.





С точки зрения результата у Георгия Кондратьева пока не очень получается. 6 поражений в 6 матчах. Ваша ставка: продолжит ли Кондратьев руководить сборной в 2022-м году?

По тем комментариям, которые исходят из Дома футбола после игр сборной теми людьми, которые занимают там места, то они видят позитивные моменты в игре, они видят перспективу развития сборной. Судя по этим разговорам, можно сделать вывод такой, что Георгий Петрович продолжит работу в сборной. Моя ставка – 60 на 40, — передает слова Хацкевича news.pm.by.







