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Милевский: "В единой сборной Украины, Беларуси и России у меня были бы только украинцы и несколько белорусов"

Бывший нападающий брестского "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский признался, что не взял бы россиян в единую сборную Украины, Беларуси и России.

"Если сейчас составлять единую сборную Украины, Беларуси и России, то у меня там будут только украинцы. Ну и ещё несколько белорусов. Головин? Нет. Как фигура из россиян номер один — это Джикия. Мне нравится лидерство и то, кто как ведёт себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные…" — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу", цитирует football.by
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