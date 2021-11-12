Милевский: "В единой сборной Украины, Беларуси и России у меня были бы только украинцы и несколько белорусов"
Бывший нападающий брестского "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский признался, что не взял бы россиян в единую сборную Украины, Беларуси и России.
"Если сейчас составлять единую сборную Украины, Беларуси и России, то у меня там будут только украинцы. Ну и ещё несколько белорусов. Головин? Нет. Как фигура из россиян номер один — это Джикия. Мне нравится лидерство и то, кто как ведёт себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные…" — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу", цитирует football.by
20:27 12/11/2021
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