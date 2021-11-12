



По информации, последние обследования показали, что проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.





Врачи предупредили Агуэро о том, что он может больше не вернуться на поле.





30 октября нападающему стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c "Алавесом" (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.