Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.
По информации, последние обследования показали, что проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.
Врачи предупредили Агуэро о том, что он может больше не вернуться на поле.
30 октября нападающему стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c "Алавесом" (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.
14:52 12/11/2021
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