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Кутузов: «Главный тренер "БАТЭ"? Я ставлю на Пунтуса»

Однако сам экс-футболист считает, что команду должен возглавить иностранец.

Виталий Кутузов

Бывший форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Кутузов порассуждал о возможном новом главном тренера борисовского клуба.

Ранее сообщалось, пишет Спортарена, что нынешний наставник желто-синих Виталий Жуковский покинет команду по завершении сезона. 

«Главный тренер БАТЭ? Я ставлю на Пунтуса. Мой вариант – только иностранец», – написал Кутузов у себя в Instagram.

Одним из кандидатов на пост главного тренера БАТЭ остается Александр Седнев, которого связывали с борисовчанами перед стартом текущего сезона.

В таблице высшей лиги желто-синие занимают второе место, опережая минское Динамо на один балл. В двух заключительных турах сезона БАТЭ сыграет против Торпедо-БелАЗ и Витебска.
Источник: Влад Воронин
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