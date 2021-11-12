Кутузов: «Главный тренер "БАТЭ"? Я ставлю на Пунтуса»
Однако сам экс-футболист считает, что команду должен возглавить иностранец.
Виталий Кутузов
Бывший форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Кутузов порассуждал о возможном новом главном тренера борисовского клуба.
Ранее сообщалось, пишет Спортарена, что нынешний наставник желто-синих Виталий Жуковский покинет команду по завершении сезона.
«Главный тренер БАТЭ? Я ставлю на Пунтуса. Мой вариант – только иностранец», – написал Кутузов у себя в Instagram.
Одним из кандидатов на пост главного тренера БАТЭ остается Александр Седнев, которого связывали с борисовчанами перед стартом текущего сезона.
В таблице высшей лиги желто-синие занимают второе место, опережая минское Динамо на один балл. В двух заключительных турах сезона БАТЭ сыграет против Торпедо-БелАЗ и Витебска.
Источник: Влад Воронин
09:34 12/11/2021
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