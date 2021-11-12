Виталий Кутузов





Бывший форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Кутузов порассуждал о возможном новом главном тренера борисовского клуба.





Ранее сообщалось, пишет Спортарена, что нынешний наставник желто-синих Виталий Жуковский покинет команду по завершении сезона.





«Главный тренер БАТЭ? Я ставлю на Пунтуса. Мой вариант – только иностранец», – написал Кутузов у себя в Instagram.





Одним из кандидатов на пост главного тренера БАТЭ остается Александр Седнев, которого связывали с борисовчанами перед стартом текущего сезона.





В таблице высшей лиги желто-синие занимают второе место, опережая минское Динамо на один балл. В двух заключительных турах сезона БАТЭ сыграет против Торпедо-БелАЗ и Витебска.











