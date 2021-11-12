



Белоруска Арина Соболенко не смогла одолеть испанку Паулу Бадосу Хиберт в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Sputnik, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.





Первая же встреча в группе "Чичен-Ица" между Соболенко (1-й номер посева) и Бадосой (7-й) завершилась победой испанки со счетом 6:4, 6:0.





В первом сете Соболенко повела — 4:2, но затем проиграла 10 геймов подряд. Она подала 4 эйса, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 1 брейк-пойнтов.

На счету Бадосы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов.





Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут.





В следующем матче турнира белорусская спортсменка сразится с представительницей Греции Марией Саккари (4), а Бадоса - с теннисисткой из Польши Игой Свентек (5).





WTA Finals — это ежегодный Итоговый турнир среди сильнейших теннисисток, который проводится с 1972 года. В соревнованиях участвуют 24 спортсменки, восемь из них - в одиночном разряде. Для участия в турнире спортсменкам необходимо за игровой год набрать нужное число баллов, которые WTA начисляет за участие в турнирах ассоциации.





Итоговый турнир WTA в 2021 году проходит в мексиканской Гвадалахаре с 10 по 17 ноября. В первые пять дней проводится групповой этап — спортсменки играют друг с другом по кругу, после чего определяют 12 полуфиналисток (с учетом парного разряда).





В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.















