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Арина Соболенко проиграла Бадосе на старте Итогового турнира WTA

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет представительница Греции Мария Саккари.


Белоруска Арина Соболенко не смогла одолеть испанку Паулу Бадосу Хиберт в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Sputnik, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

Первая же встреча в группе "Чичен-Ица" между Соболенко (1-й номер посева) и Бадосой (7-й) завершилась победой испанки со счетом 6:4, 6:0.

В первом сете Соболенко повела — 4:2, но затем проиграла 10 геймов подряд. Она подала 4 эйса, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 1 брейк-пойнтов.
На счету Бадосы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут.

В следующем матче турнира белорусская спортсменка сразится с представительницей Греции Марией Саккари (4), а Бадоса - с теннисисткой из Польши Игой Свентек (5).

WTA Finals — это ежегодный Итоговый турнир среди сильнейших теннисисток, который проводится с 1972 года. В соревнованиях участвуют 24 спортсменки, восемь из них - в одиночном разряде. Для участия в турнире спортсменкам необходимо за игровой год набрать нужное число баллов, которые WTA начисляет за участие в турнирах ассоциации.

Итоговый турнир WTA в 2021 году проходит в мексиканской Гвадалахаре с 10 по 17 ноября. В первые пять дней проводится групповой этап — спортсменки играют друг с другом по кругу, после чего определяют 12 полуфиналисток (с учетом парного разряда).

В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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