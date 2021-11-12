Погба останется в «МЮ», если будет получать больше Роналду
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов остаться в команде и продлить контракт. Главное условие француза — зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду.
Согласно информации источника, Погба хочет получать 585 тыс. евро, это вдвое больше, чем то, что французу платят сейчас. Хавбек хочет быть самым высокооплачиваемым игроком в клубе, пишет Football.by. Если стороны не договорятся, то летом 28-летний полузащитник станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что интерес к Полю Погба проявляет "Ювентус".
08:41 12/11/2021
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