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Игроки сборной Беларуси приглашают на матч с иорданцами, обещая "сделать вечер жарким"

Товарищеская игра состоится на стадионе "Динамо" во вторник, 16 ноября, и начнется в 20.00 по минскому времени.


 
В преддверии нее "youtube"-канал Белорусской федерации футбола (БФФ) разместил короткое имиджевое видео, в котором игроки национальной сборной приглашают болельщиков на трибуны. Вход туда объявлен бесплатным.

В частности, пишет Football.by, хозяев грядущего спарринга зовут поддержать Владислав Климович, Глеб Шевченко и Руслан Юденков.

"Это был непростой сезон", "наше выступление в отборочном цикле не принесло радости" и "...но мы постараемся сделать этот холодный вечер жарким" — такие слова звучат из уст футболистов.

Напомним, проигрышная серия команды, ныне возглавляемой Георгием Кондратьевым, насчитывает семь матчей. Кроме того, в субботу ей предстоит гостевой поединок в Кардиффе с валлийцами, которым завершится текущий отборочный цикл ЧМ-2022. 
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