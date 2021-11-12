



В преддверии нее "youtube"-канал Белорусской федерации футбола (БФФ) разместил короткое имиджевое видео, в котором игроки национальной сборной приглашают болельщиков на трибуны. Вход туда объявлен бесплатным.





В частности, пишет Football.by, хозяев грядущего спарринга зовут поддержать Владислав Климович, Глеб Шевченко и Руслан Юденков.





"Это был непростой сезон", "наше выступление в отборочном цикле не принесло радости" и "...но мы постараемся сделать этот холодный вечер жарким" — такие слова звучат из уст футболистов.





Напомним, проигрышная серия команды, ныне возглавляемой Георгием Кондратьевым, насчитывает семь матчей. Кроме того, в субботу ей предстоит гостевой поединок в Кардиффе с валлийцами, которым завершится текущий отборочный цикл ЧМ-2022.