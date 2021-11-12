Боец ММА обвинил американца в сдаче боя Федору Емельяненко
Сергей Харитонов считает, что Тимоти Джонсон специально уступил российскому бойцу на недавнем турнире в Москве. Он выразил мнение, что американец «подставился».
Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС
Российский боец ММА Сергей Харитонов считает, что американец Тимоти Джонсон специально проиграл Федору Емельяненко на турнире Bellator в Москве. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».
«У него (Джонсона. — РБК) задача была выйти и упасть. Это мое личное мнение. Я посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение», — сказал Харитонов.
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По словам бойца, он уже давно в ММА и видит, когда люди бьются, а когда выходят и «делают не пойми что». «Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился», — отметил Харитонов.
На вопрос, возможно ли такое в Bellator, Харитонов ответил: «Не знаю, что возможно, а что невозможно. Это мое мнение. Не факт, что ему что-то заплатили. Он просто вышел... Может быть, из уважения к Федору (проиграл. — РБК)».
Он также подчеркнул, что не утверждает, что с Джонсоном кто-то договорился, но отметил, что американец не дрался в этом бою.
Видео нокаута Федора Емельяненко в главном бою турнира Bellator
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РБК обратился за комментарием к Федору Емельяненко.
Поединок Емельяненко и Джонсона прошел 23 октября в Москве, 45-летний россиянин нокаутировал американца в первом раунде.
Всего за свою карьеру Емельяненко провел 47 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон потерпел восьмое поражение при 15 победах.
Источник: Иван Витченко
07:48 12/11/2021
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