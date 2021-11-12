Можно связать развитие витебского хоккея с открытием крытой ледовой арены?





Не сказал бы. Были же хорошие воспитанники и до открытия Дворца спорта. Например, Андрей Ковалев. Проблема здесь все-таки в другом. Да, арену открыли в 1999-м. Но что было сделано дальше? Выделили хорошие деньги в первые годы, в команду собрали неплохих хоккеистов. Но проблема с раздевалками осталась? Осталась. В те годы руководители клуба много говорили о результатах. Но что было сделано еще? Сейчас, например, на стоянке у Дворца спорта соорудили хоккейную коробку, оборудовали несколько бросковых зон. То есть пытаются хоть что-то сделать. У детей появились раздевалки с душем. По мере возможности стали осваивать помещения. А раньше и этого не было — одна коммерция: клуб сам по себе, Дворец спорта сам по себе. Нынче же в тренажерный зал без проблем может попасть любая детская команда клуба. Да, тренажеры поизносились, но ремонт сделали. Наш тренер по общефизической подготовке в зале всеми этими нюансами и занимается. Там и тросики поменяли, еще кое-что по мелочи подправили. То есть что-то где-то немного подделано, что-то где-то частично отремонтировано. Если говорить откровенно, в былые годы деньги были просто проедены — а финансы в Витебске были очень приличные. Сейчас все становится на правильные рельсы, но возникает вопрос: сколько все это продержится? Движение есть. В школе всех детей облачаем в форму клуба, вратари — в амуниции, все одеты и обуты.





Если суммировать, то получается, что витебский хоккей только сейчас обрастает хозяйственной частью.





Конечно. В противном случае пусть прежние руководители, если они что-то делали для детей, а также для развития клуба и инфраструктуры, придут ко мне и скажут, что я не прав. Когда тренировал детей 2000 года рождения, у меня в раздевалке были собраны шкафчики, которые не нужны в ледовом дворце, и мы переодевались в подсобках. Пацанам было по 14 лет, и чтобы им помыться, надо было брать ключ и идти далеко по коридору. Дворец спорта столько лет существует, а вот таких самых элементарных условий в детской спортивной школе не было. Проблемы имеются и сейчас. Но во всяком случае нынешнее руководство хотя бы пытается и желает что-то исправлять. Еще один пример — нам сделали комфортные тренерскую, судейскую. Уже не так все убого, несмотря на то, что ремонт не проводился двадцать лет. Но об этом же никто не знает и никто не говорит. Далее — поменяли шкафы, которые стояли по 18-20 лет. Почему до сих пор этого не делали? Значит, никому не нужно было. Люди занимались своими вопросами, а потом только рассказывали о достижениях и прикрывались своими воспитанниками, создавая видимость, будто школа работает.





Не забывайте, что Витебск — единственный город, в котором на ледовой арене, помимо нас, занимаются представители еще трех видов спорта: шорт-трека, конькобежного и фигурного катания — олимпийских, между прочим… Они к нам приходят и рассказывают, что они молодцы, попадают на Олимпийские игры. Отвечаю: отобраться туда и выигрывать медали — разные вещи. Вот вы знаете хотя бы одного белорусского спортсмена в шорт-треке, который хоть что-то выиграл? В таком случае за какие заслуги им создаются условия? Не говорю, что хоккеисты в последние годы славятся какими-то результатами. Но надо не забывать и о массовости вида спорта. В первую очередь хоккей в Беларуси, кроме спортивной составляющей, — это еще и социальный проект. Если сравнить, сколько детей занимается шорт-треком, фигурным катанием и сколько хоккеем — это земля и небо, цитирует Прессбол.



































