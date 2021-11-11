А уже 27 ноября спортсмены выйдут на старт индивидуальных гонок на первом этапе мирового Кубка в шведском Эстерсунде.





О том, как для белорусов прошло межсезонье, пишет sportarena.by





Кто в команде

Начнем с самого главного – кто же будет выходить на лыжню? В ростере тренеров мужчин Андрея Падина и Романа Синиченко шестеро спортсменов: Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Сергей Бочарников и Роман Елетнов.





Работающие с женщинами Олег Рыженков и Райнхард Гесвайнер, могут рассчитывать на Динару Алимбекову, Анну Соло, Ирину Кривко, которая теперь взяла фамилию мужа и стала Лещенко, Елену и Ирину Кручинкиных.





Фото: vk.com/belarusbiathlon





Могла сменить фамилию и Анна Сола, которая 20 июля вышла замуж за белорусского велогонщика Станислава Божкова, катающегося за велоклуб «Минск». Но уроженка деревни Завязье решила остаться Солой.

Как прошло межсезонье

Подготовку сборных в биатлонной федерации спланировали с учетом Олимпиады в Пекине, которая пройдет на высоте 1700 метров над уровнем моря. Особая важность была отведена горной подготовке. Поэтому и у мужчин, и у женщин, были запланированы по четыре сбора в условиях среднегорья. Сборы были в июле, августе и ноябре. Еще один планируется на январь и будет важным элементом подготовки, перед стартующими 5 февраля Играми. Понятно, что китайская Олимпиада – важнейший старт в календаре. Министр спорта страны Сергей Ковальчук даже заявил, что рассчитывает на медали биатлонистов.





Второй важный турнир в сезоне для Беларуси должен был пройти с 3 по 6 марта в Раубичах. Речь о седьмом этапе Кубка Мира. Однако из-за политической нестабильности в Беларуси, Международный союз биатлонистов лишил Беларусь соревнований, перенеся старты в Контиолахти. Минспорта Беларуси попыталось вернуть этап в биатлонный календарь, но сделать этого не удалось.





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Первый сбор и для мужчин, и для женщин, прошел в родных Раубичах. Подводя итоги прошлого сезона, тренер мужской команды Андрей Падин отметил прогресс своих подопечных. Особенно в скорости. Стрельба, по словам специалиста, тоже улучшилась, но не так качественно. Поэтому главной задачей на лето россиянин поставил работу над стрельбой. Падин также заявил, что если все получится, то команда сможет показывать высокие результаты – быть возле топ-3, а иногда и забираться на пьедестал. При этом глобальные новшества в подготовку в олимпийском сезоне тренеры мужской команды не планировали.





Фото: vk.com/belarusbiathlon





Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим среди белорусов стал Антон Смольский. 24-летний биатлонист набрал 264 очка и занял в генеральной классификации 26 место. Лучшей среди белорусок стала Динара Алимбекова. В общем зачете Кубка мира она финишировала на седьмой строчке. В активе биатлонистки 734 очка.





Тренер женской команды Олег Рыженков отмечал, что ему хочется, чтобы результаты всех его подопечных обрели стабильность.









– Мы можем рассчитывать на те же результаты, что показал сезон-2020/2021. Но хотелось бы, чтобы наши результаты обрели стабильность. Хотя Динара и в прошлом сезоне выступила сильно, без каких-либо провалов. Но подчеркну, что наша основная задача на этот сезон – Олимпийские игры, и именно на них вывести команду на пик формы. Поэтому Кубки мира в какой-то степени будут и как подводящие соревнования, и как проверка своей готовности перед Олимпиадой в Пекине, – говорил специалист.





Фото: vk.com/belarusbiathlon





В это межсезонье маршруты сборов мужской и женской команды почти не совпадали (в былые годы их иногда объединяли). Женщины проводят сбор в австрийских Альпах, мужчины тренируются в Антхольце; женщины переехали в Рамзау, мужчины – в финский Вукоати. Пересечься на одной территории удавалось редко. Если и случалось, то в Раубичах.





С 21 и 22 сентября в спорткомплексе прошел чемпионат Беларуси по летнему биатлону – важнейшая точка в плане оценки состояния готовности к сезону. Чемпионат обычно завершает первую фазу подготовки. После этого биатлонисты выходят на снег. Но на раубичском асфальте мужская команда выступить не смогла. Вернувшись из Антхольца, несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус. Вся сборная отправилась на самоизоляцию. По словам Смольского, серьезных последствий нет и команда готова к сезону. Не в полном составе выступала и женская команда. В спринте не бежала Анна Сола, простудившаяся незадолго до старта. Выступила она лишь в гонке преследования (вне конкурса).





Спринт же выиграла финка Мари Эдер, ранее носившая фамилию Лауканнен. В чемпионате она участвовала потому, что проводила с белорусками полноценные сборы. Дело в том, что Мари – жена сервисмена сборной Бенджамина Эдера. В пасьюте финка была второй, пропустив вперед Динару Алимбекову.





Месяцем ранее в чешском Нове Место прошел летний чемпионат мира по биатлону. Но этот турнир белорусы пропустили. Федерация заявила, что не подавала заявку на участие, так как этот старт не входил в планы белорусов при подготовке к сезону. Интересно, что раньше белорусы старались подобные старты не пропускать. А в 2019-м он вообще прошел в Раубичах. А в 2017-м, когда ЧМ был также за несколько месяцев до Олимпиады, наши скатались в Россию в добротном составе. И даже приехали с наградами. Владимир Чепелин выиграл спринт, а Динара Алимбекова стала на этой же дистанции второй.





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С середины октября женщины тренировались в Рамзау, а мужчины в финском Вукоати. Сейчас команды объединились в Обертиллахе. В Эстерсунд они переедут дней через 12 и будут готовиться к старту мирового Кубка.





В прошедшем сезоне женская сборная Беларуси заняла пятое место в Кубке наций и получила возможность в новом заявлять на спринтерские и индивидуальные гонки по шесть спортсменок. Правда, не факт, что тренеры воспользуются этой возможностью. По словам Олега Рыженкова, это будет возможно, только если кто-то из белорусок хорошо проявит себя на этапах Кубка IBU.





Старт сезона запланирован на 27 ноября. В этот день пройдут две индивидуальные гонки, а уже на следующий – спринты. Первый полновесный этап Кубка мира стартует в Эстерсунде немного позже – 2 декабря двумя спринтерскими гонками. Оба этапа пройдут со зрителями.





Стоит добавить, что IBU вернул правило о вычете двух худших гонок из результатов спортсменов в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне из-за коронавируса число вычитаемых гонок увеличили до четырех. При этом в личных дисциплинах в зачет будут идти все гонки.





Цитаты белорусского межсезонья

Антон Смольский в начале ноября на финишном этапе подготовки:





«Теперь планы такие: добавить в скорости, и быть готовыми бороться за самые высокие места в гонках Кубка мира».





Динара Алимбекова после летнего чемпионата Беларуси:

«Я буду выходить на каждую гонку, и бороться за медаль. Я про Олимпиаду».









Динара Алимбекова в апреле о предстоящем олимпийском сезоне:





«Мы же знаем свои цели, свои мечты, к которым будем идти. (…) Писали где-то, что я хочу стать четырехкратной, как Даша».