На чемпионате мира по боксу, который состоялся в сербском Белграде, выступление белорусских спортсменов стало одним из самых громких достижений отечественного бокса в суверенной истории Беларуси. Об итогах ЧМ и о том, что осталось за кадром рассказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Председатель ОО "Белорусская федерация бокса", член Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Александр Ботвинник рассказал, что результат на чемпионате мире не случаен, более того – рассчитывали на большее.

"В ЧМ участвовало порядка 500 атлетов из 88 стран. Беларусь представляло 6 спортсменов в весовых категориях 48, 51, 60, 75 и 92 кг. Мы рассчитывали на большее. Но тот результат, который мы достигли, для нас является положительным. С 2003 года такого результата у нас не было. При этом в общем неофициальном командном зачете мы заняли 10 место", – сказал Ботвинник.





Минпром сосредоточиться на боксе

Как отметил министр промышленности Беларуси, заместитель председателя Попечительского совета ОО "Белорусская федерация бокса" Петр Пархомчик, медали ЧМ – серьезный задел для работы на будущее.

"Минпром поддерживает многие виды спорта. Это футбол, гандбол, пляжный футбол, но все-таки четко и понятно мы начали выстраивать свою программу, и попечительский совет работает как раз в направлении бокса", – сказал Пархомчик.

Министр признался, что сам в юности увлекался боксом. И этот вид спорта должен снова по-настоящему стать массовым.





"Тогда молодежь массово занималась силовыми видами спорта Школ бокса только в Минске было более 10. С момента распада СССР все это немного растерялось. Сейчас это надо ставить на современные рельсы", – отметил Пархомчик.

По его словам, по сравнению с игровыми видами спорта, например хоккеем и футболом, бокс требует меньших затрат. Этот вид спорта перспективен и доступен для большинства молодежи.





"Буквально недавно в Партизанском районе на территории одного из предприятий МТЗ был открыт зал бокса. Это первый такой серьезный момент, что министерство промышленности оказало поддержку и осуществило реализацию этого проекта совместно с Федерацией бокса. Сейчас готовится план на ближайшие несколько лет. Это станет приоритетом в открытии этих школ в регионах Республики Беларусь", – поделился планами Пархомчик.

Профессиональный бокс или любительский

Впервые в истории ЧМ по боксу в Белграде был сформирован призовой фонд. Победители получили по 100 тысяч долларов США, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч. Общий призовой фонд турнира составил 2,6 млн долларов. Некоторые аналитики это связывают с тем, чтобы спортсмены как можно дольше оставались в любительском боксе и не спешили переходить в профессиональный.





"Сегодня очень высокая конкуренция идет между любительским и профессиональным боксом. К сожалению? гонорары в профессиональном значительно выше, чем в любительском. И люди делают ставку не на занятия любительским видом бокса, а именно профессиональным", – сказал Ботвинник.





Сегодня существующая система меняется. По мнению экспертов, чем раньше спортсмен переходит из любителей в профессионалы, тем меньше имеет опыта. А потому, как ни парадоксально, снижается уровень и зрелищность таких боев. На них отчасти перестают ходить зрители. В Беларуси, по словам главы федерации, планируют реализовать собственную схему.





"При подготовке спортсменов мы собираемся делать гибридную систему, которая предполагает участие в любительских выступлениях и параллельно возможность выступления в профессиональных. Потому что профессиональный бокс – это до 12 раундов. Любительский это три. Этот симбиоз, полученные знания дадут результат, чтобы в будущем наши спортсмены занимали места на престижных соревнованиях", – сказал Ботвинник.





Его мнение поддержал государственный тренер национальной команды Республики Беларусь по боксу, член судейской комиссии Европейской конфедерации бокса Александр Ермашевич. Дополнительные денежные выплаты на ЧМ стимулируют спортсменов, но не нивелируют главной цели.

"То, что впервые сделали гонорар, я думаю, что это на пользу пошло. И сами ребята это ощущают. На пьедестале ты понимаешь, что боролся за честь, престиж страны. Выполнил главную задачу, радии которой тренировался и побеждал. А денежный сертификат тоже не мешает, дает поддержку в дальнейшей жизни", – сказал Ермашевич.

Как "забрали" у белоруса золото

Бой боксера Алексея Алферова в финале с американцем Робби Гонсалесам стал эпическим. Белорус явно вел в двух раундах, не обошлось без нокдаунов. Однако решение судей стало шокирующим – победу отдали сопернику.

Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, серебряный призер чемпионата мира по боксу 2003 года Магомед Арипгаджиев высказал свою точку зрения по поводу судейства.

"Белорусам всегда было сложно боксировать. Опять же, учитывая этот момент с Алексеем. Первый раунд он выиграл чисто, плюс сделал нокдаун. В таких раундах отдают счет 10:8. Так должно быть. А дали 10:9. Если бы все дали как должно быть, он бы выиграл бой. В третьем Алексей уступил, но дали 10:8. И это без нокдауна... Это просто забрали медаль у человека, скажем так", – сказал именитый спортсмен.





Сам Алексей Алферов бой проигранным не считает.