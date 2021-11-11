



"Чтобы оказаться в сборной Беларуси — такое и представить не мог. Разговоры начались где-то две недели назад, но я не думал, что вот так сразу вызовут в тренировочный кэмп. Было приятно, что меня заметили, позвали потренироваться. Очень рад этому факту.





Я же понимал, что еду буквально на два-три дня, на просмотр. У меня ведь пока ни гражданства нет, ни визы. На данный момент, я пока не мог выступать за сборную на турнире в Словении. Ребята хорошо отреагировали, поздравляли. Уже вернулся в Оршу, тренируюсь с "Локомотивом". Правда, в тренинг-кэмпе получил небольшое повреждение, сейчас нужно немного времени восстановиться. Надеюсь, к матчу с "Витебском" буду уже здоров.





Готов ли получить белорусский паспорт? Желание есть. Когда у меня спрашивали о такой возможности, всегда смотрел на вопрос положительно. Если проявляют интерес, это всегда приятно. Мне в Беларуси все нравится. Да и в Орше отличные условия. Так что я готов", — цитирует игрока официальный сайт ФХБ.







