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Российский хоккеист: есть желание получить белорусский паспорт. Мне в Беларуси все нравится

Российский хоккеист оршанского "Локомотива" Максим Мельников, получивший вызов в тренировочный лагерь сборной Беларуси, рассказал о желании получить белорусский паспорт.


"Чтобы оказаться в сборной Беларуси — такое и представить не мог. Разговоры начались где-то две недели назад, но я не думал, что вот так сразу вызовут в тренировочный кэмп. Было приятно, что меня заметили, позвали потренироваться. Очень рад этому факту.

Я же понимал, что еду буквально на два-три дня, на просмотр. У меня ведь пока ни гражданства нет, ни визы. На данный момент, я пока не мог выступать за сборную на турнире в Словении. Ребята хорошо отреагировали, поздравляли. Уже вернулся в Оршу, тренируюсь с "Локомотивом". Правда, в тренинг-кэмпе получил небольшое повреждение, сейчас нужно немного времени восстановиться. Надеюсь, к матчу с "Витебском" буду уже здоров.

Готов ли получить белорусский паспорт? Желание есть. Когда у меня спрашивали о такой возможности, всегда смотрел на вопрос положительно. Если проявляют интерес, это всегда приятно. Мне в Беларуси все нравится. Да и в Орше отличные условия. Так что я готов", — цитирует игрока официальный сайт ФХБ.
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