Романовская отделалась штрафом









О каком мероприятии идет речь, неизвестно. Но мама спортсменки предполагала, что ее могли задержать за герб Погоня в авто.





Девушку задержали 10 ноября после тренировки. Сначала ее доставили в Партизанский РУВД, после этого перевезли в ИВС на улице Окрестина.





В октябре 2020 года Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы». Тренер команды Николай Козеко тогдасказал, что «на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу». По его словам, в РЦОП на это никто «не обратил внимания».





Спустя месяц после этого Романовская продала золотую медаль, которую завоевала ее на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, за 15 тысяч долларов. Полученные деньги она пожертвовала в Беларуский фонд спортивной солидарности для поддержки спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.







