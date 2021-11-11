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Романовская отделалась штрафом

Суд Партизанского района Минска оштрафовал чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую на 90 базовых по статье об участии в несанкционированном мероприятии (часть 1 статьи 24.23 КоАП).



О каком мероприятии идет речь, неизвестно. Но мама спортсменки предполагала, что ее могли задержать за герб Погоня в авто.

Девушку задержали 10 ноября после тренировки. Сначала ее доставили в Партизанский РУВД, после этого перевезли в ИВС на улице Окрестина.

В октябре 2020 года Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы». Тренер команды Николай Козеко тогдасказал, что «на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу». По его словам, в РЦОП на это никто «не обратил внимания». 

Спустя месяц после этого Романовская продала золотую медаль, которую завоевала ее на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, за 15 тысяч долларов. Полученные деньги она пожертвовала в Беларуский фонд спортивной солидарности для поддержки спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.
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