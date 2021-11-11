Экс-хавбек сборной Беларуси и "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации
Известный в прошлом игрок, которому сейчас 42 года, очень тяжело переносит коронавирусную инфекцию.
Этой информацией поделилась на своей странице в "инстаграме" бывшая жена Ковбы Надежда.
Она сделала там заявление следующего содержания: "Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом "ковид".
В настоящее время Ковба является тренером дублирующего состава "Витебска".
15:51 11/11/2021
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