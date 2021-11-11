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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экс-хавбек сборной Беларуси и "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации

Известный в прошлом игрок, которому сейчас 42 года, очень тяжело переносит коронавирусную инфекцию.



Этой информацией поделилась на своей странице в "инстаграме" бывшая жена Ковбы Надежда.
 
Она сделала там заявление следующего содержания: "Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом "ковид".

В настоящее время Ковба является тренером дублирующего состава "Витебска".
Football.by
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