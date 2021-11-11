







Этой информацией поделилась на своей странице в "инстаграме" бывшая жена Ковбы Надежда.

Она сделала там заявление следующего содержания: "Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом "ковид".





В настоящее время Ковба является тренером дублирующего состава "Витебска".