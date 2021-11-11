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Охрана выдворила гонщика F1 Мазепина из ночного клуба в Мексике

Никита Мазепин - сын российского олигарха, белоруса Дмитрия Мазепина.


Сотрудники службы безопасности одного из ночных клубов Мексики выгнали из заведения российского гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что инцидент с пилотом команды Haas произошел в минувший уикенд, когда в Мексике проходил очередной этап "Королевских гонок". Россиянин посетил клуб в компании с пилотами Джорджем Расселом (Williams) и Александром Албоном (ныне резервный гонщик (Red Bull). Согласно опубликованному видео из соцсетей, Мазепин на повышенных тонах общается с представителями охраны и в итоге под их давлением покидает заведение.

Причины конфликта и подробности диалога не указываются.

Это не первый скандал, в котором был замешан российский гонщик. В декабре 2020 года он выложил в соцсети (но позже удалил) видео: находясь в машине, в шуточной форме пристает к находящейся в салоне авто девушке. За это видео его осудили "Формула-1", Международная автомобильная федерация, эксперты.

Для 22-летнего Мазепина нынешний сезон - дебютный в "Формуле-1". Однако к настоящему моменту россиянин в общем зачете не набрал ни одного очка - равно как и его партнер по Haas Мик Шумахер и польский гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица.

Что касается гонки в Мексике, Мазепин занял в ней 18-е место - последнее среди тех, кто смог финишировать.
Интерфакс
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