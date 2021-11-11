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"Поездка получилась энергозатратной": сборная Беларуси добиралась до Словении через Москву

Пресс-служба ФХБ рассказала, как сборная Беларуси добиралась до Есенице, где 11 ноября стартует турнир четырех наций.


Сборная Беларуси отправилась в Словению в ночь на среду. Команда совершила перелет из Минска в Москву, откуда перебазировалась в Любляну и только потом — на автобусе в Есенице. На словах быстро, но на деле поездка получилась довольно длительной и энергозатратной из-за большого количества пересадок. Кстати, самолет до столицы России оказался максимально спортивным: в нем вместе с хоккеистами летел футбольный клуб "Ислочь" и женская баскетбольная сборная, — говорится в материале на сайте ФХБ.

11 ноября сборная Беларуси сыграет с командой Австрии. Начало поединка — в 17.30.
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