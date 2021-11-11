Сначала появилось сообщение, что Романовская пропала и не выходит на связь после тренировки.





Позже стало известно, что 10 ноября она была задержана.





По последней информации -- спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска.





Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике, признавалась спортсменкой года Беларуси.





В ноябре 2020 года Романовскую исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов.