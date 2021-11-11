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Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская задержана в Минске

Об этом сообщили ее друзья.

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская задержана в Минске
Сначала появилось сообщение, что Романовская пропала и не выходит на связь после тренировки. 

Позже стало известно, что 10 ноября она была задержана. 

По последней информации -- спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска.

Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике, признавалась спортсменкой года Беларуси. 

В ноябре 2020 года Романовскую исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов. 
"Белорусский партизан"
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