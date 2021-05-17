







Держанович отстранен на три года, в его пробе обнаружили гептаминол и октодрин. Все результаты спортсмена с 17.05.2021 по 22.05.2021 аннулированы, срок дисквалификации отсчитывается с 4 октября 2021 года.





Гурьев дисквалифицирован на четыре года, в его пробе нашли дростанолон. Все результаты Валерия с 17.05.2021 по 22.05.2021 аннулированы, срок дисквалификации отсчитывается с 29 июня 2021 года, сообщает пресс-служба НАДА.



