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Тедеско, Арвеладзе и Черевченко — в шорт-листе "Краснодара" на смену Виктора Гончаренко

Быки под руководством белоруса потерпели три поражения в последних трёх матчах с разницей 0:5

Виктор Гончаренко. Фото: ПФК ЦСКА

Как стало известно Sport Arena, сразу три специалиста претендуют на пост сменщика белорусского тренера Виктора Гончаренко у руля Краснодара.

В шорт-листе, пишет Спортарена, находятся экс-тренер московского Спартака Доменико Тедеско, бывший игрок Аякса и Рейнджерс Шоту Арвеладзе, а также экс-тренер Химок Игорь Черевченко.
 
Под руководством Тедеско московский клуб играл в зрелищный футбол — немецкому тренеру итальянского происхождения удалось привить команде собственный стиль. Он также является одним из кандидатов на пост главного тренера Шальке. Болельщики клуба из Гельзенкирхена считают 36-летнего специалиста главным фаворитом. Тедеско покинул Спартак в мае 2021 года по обоюдному согласию сторон.

Бывшего игрока Аякса и Рейнджерс Шоту Арвеладзе последние годы неоднократно связывали с Быками, однако переговоры между российским клубом и грузинским специалистом так ни разу и не перешли в завершающую стадию. Последним местом работы 48-летнего тренера был ташкентский Пахтакор, где он стал двукратным чемпионом страны, дважды выиграл Кубок Узбекистана и один раз — Суперкубок. Его тренерский опыт в основном связан с турецкими командами.

При этом отметим, что Арвеладзе — основной фаворит на пост главного тренера в английском Халл Сити, которым владеет турецкий бизнесмен и друг грузинского специалиста Ачун Иличали. В турецких и британских СМИ пишут, что после завершения бюрократических процедур Халл возглавит грузинский тренер.

Среди местных кандидатов на пост главного в Краснодаре также значится имя Игоря Черевченко, который покинул пост главного тренера Химок в прошлом месяце. Черевченко сообщил российским СМИ, что продолжит активную тренерскую карьеру после декабря, однако в случае договоренности с таким амбициозным клубом, как Краснодар, 47-летний специалист готов в ближайшее время приступить к работе. До Химок Черевченко был главным тренером тульского Арсенала и Балтики, а до того тренировал московский Локомотив.

Возможно, ввиду амбиций и дальнейших целей Краснодара, болельщики ждали кандидатуры более известных тренеров, однако на данном этапе главная цель российского клуба — быстро исправить ситуацию и вернуться на лидирующие позиции в Премьер-лиге. В таком положении привлечение в команду дорогого, известного тренера сопряжено с рисками.

В трех последних матчах Краснодар потерпел три поражения с общим счетом 0:5. Быки уступили московскому Динамо (0:1), Крыльям Советов (0:1) и Кубани (0:3) в Кубке России.

В таблице чемпионата России Краснодар занимает седьмое место, имея в активе 21 очко. В следующем туре Быки примут на своем поле московский Спартак.

Контракт Гончаренко с Краснодаром действует до лета 2023 года.
Источник: Артур Борис
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