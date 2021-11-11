Оскар Писториус прошел полдистанции

Прежде чем выйти на свободу, Оскару Писториусу придется ответить на вопрос, за что он убил Риву Стенкамп. Фото: Reuters









Знаменитый южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, отбывающий 13-летний срок за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, может выйти на свободу в ближайшее время. Как пояснили власти ЮАР, Писториус уже отбыл половину срока и получил шанс на условно-досрочное освобождение. Впрочем, пока процедура затягивается. Родители погибшей девушки намерены воспользоваться своим правом встретиться с преступником. Их мнение может быть учтено в ходе слушаний по вопросу освобождения Писториуса.





В первый раз Оскар Писториус, которому в младенческом возрасте ампутировали обе ноги ниже колен из-за врожденного заболевания, обрел всемирную известность в начале прошлого десятилетия, когда добился, чтобы его допустили к участию в соревнованиях среди обычных спортсменов. Писториус бегал на специально сконструированных «лезвиях», и так быстро, что на дистанции 400 метров за ним не могли угнаться не только паралимпийцы (на Паралимпиадах еще с начала века конкурентов у него не было), но и многие здоровые спортсмены. Как, например, на чемпионате мира 2011 года, где Писториус в составе эстафетной команды стал серебряным призером. После этого он решил выступить на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где пробился в полуфинал соревнований и превратился в одного из главных героев турнира.





Второй раз имя Писториуса прогремело на весь мир уже в феврале 2013 года. Полиция ЮАР арестовала бегуна после того, как он в своем доме в Претории ночью в День Святого Валентина из 9-миллиметрового пистолета выстрелами в голову и руку застрелил свою девушку Риву Стенкамп. Писториус факта стрельбы не отрицал, но настаивал на том, что убийство стало результатом трагической случайности. По версии защиты Писториуса, все случилось потому, что девушка решила разыграть спортсмена, спрятавшись в туалете.





А тот, подумав, что в дом пробрался грабитель, воспользовался в целях самообороны пистолетом и стрелял прямо через закрытую дверь.





Оскар Писториус был обвинен в неумышленном убийстве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако в 2014 году состоялось рассмотрение апелляции. В результате Писториус был признан виновным уже в умышленном убийстве и приговорен к 13 годам тюрьмы. Но, похоже, весь срок, несмотря на тяжесть совершенного, он отбывать не будет. Он может выйти на свободу в ближайшие месяцы.





Как сообщила южноафриканская телекомпания SABC со ссылкой на заявления представителей пенитенциарной системы страны, Оскар Писториус отбыл половину срока, а значит, имеет право обратиться за условно-досрочным освобождением. Слушания по его делу были назначены еще на октябрь, но были перенесены на более поздний срок, поскольку к оговоренной дате не удалось подготовить всю необходимую документацию. Но есть и более серьезное, чем рутинная бюрократическая волокита, препятствие. Как заявили в Департаменте исправления ЮАР, Писториусу, прежде чем будет назначена дата слушаний по его делу, нужно встретиться с родителями убитой девушки. В Южной Африке применяется принцип так называемого восстановительного правосудия (согласно наиболее распространенному определению, это процесс, с помощью которого стороны, вовлеченные в конкретное преступление, решают, как справиться с его тяжелыми последствиями), из которого следует, что родители Ривы Стенкамп имеют право на встречу с убийцей их дочери. По словам адвоката родителей Ривы Стенкамп — Джун и Барри, они хотят добиться от Писториуса ответа на вопрос, за что он убил их дочь? Но на самом деле предстоящая встреча (а она уже готовится) не просто формальность.





Как пояснили в Департаменте исправления, прежде чем начнется процесс условно-досрочного освобождения, заключенные должны «признать и взять на себя ответственность за свои действия».





Фактически речь тут идет о признании вины, чего Оскар Писториус никогда не делал, настаивая на том, что имел место лишь несчастный случай. При этом мнение потерпевшей стороны не является для суда обязательным, но обычно к нему внимательно прислушиваются. «Джун не раз уже говорила, что прощает Оскара,— отметила адвокат семьи Стенкамп Таня Коэн.— Однако она считает, что это не значит, что он не должен заплатить за то, что сделал».











