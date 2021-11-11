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Российский фигурист продолжит карьеру в сборной США

Артур Дмитриев заявил, что в России в нем не видели перспективного спортсмена, поэтому он согласился на предложение американской федерации.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский фигурист Артур Дмитриев продолжит карьеру в составе сборной США. Об этом он заявил изданию «Спорт Экспресс».

«В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант», — сказал Дмитриев.

Он также рассказал, пишет РБК, что намерен отобраться на национальный чемпионат. «Я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне», — отметил Дмитриев.

И сообщил, что у него есть гражданство США, так как он жил в стране после переезда родителей. «Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть», — добавил он.

Артур Дмитриев — сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, выступавшего в парном катании. Спортсмен с 2019 года не принимал участие в официальных соревнованиях из-за травм.

Последним турниром, на котором он выступил стал финал Кубка России, где он занял восьмое место.

Дмитриев стал первым в истории фигуристом, которому удалось исполнить каскад «тройной лутц — тройной флип». Помимо этого в 2018 году он стал первым и единственным в истории спортсменом, который попытался выполнить аксель в 4,5 оборота.
Источник: Никита Арманд
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