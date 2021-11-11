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От Мексики до Оренбурга. Куда раскидало легионеров эпохи Александра Зайцева в Бресте

Одним удалось стать чемпионами Литвы и Черногории. Другие выступали в "элите" Шотландии, Словении, Норвегии, России. Кто-то уехал в Албанию, Ливан, Вьетнам. Многие вернулись на родину. А некоторые уже вообще завершили карьеру.

От Мексики до Оренбурга. Куда раскидало легионеров эпохи Александра Зайцева в Бресте
Даже если белорусский бизнесмен в межсезонье останется в "Рухе", его работа в областном центре все равно запомнится приездом в нашу страну множества иностранцев. Вспоминаем новые лица из числа легионеров, которые за эти шесть лет побывали в Бресте, пишет Football.by. Пробуем понять, как сложилась их дальнейшая судьба. При этом намеренно обходим стороной игроков, ранее уже выступавших в Беларуси. А таких тоже немало — Огар и Нойок, Нивалдо и Кики, Владислав Васильев и Тве, Бакай и Ковтун.


2016

Румынский защитник Адриан Аврамия провел в Бресте полтора года. После сезона-2017 перебрался на полгода в Казахстан — в "Иртыш", который той осенью уже без Аврамии чуть не вылетел из премьер-лиги. Затем в середине 2019-го устроился на родине в команду "Фореста" из города Сучава. Там были два сезона в Д3, после чего 29-летний Аврамия в июле завершил карьеру.

Аргентинский хавбек Леандро Торрес был по нашим меркам отличным игроком. За полтора года в "Динамо" насобирал 13+7. В чемпионате-2017 стал шестым по этому показателю (10+5). А затем сбежал из Бреста поближе к родным краям — в Мексику. С тех самых пор вот уже четвертый сезон и выступает в тамошнем Д2. Сначала — в "Атлетико" из Сан-Луиса (вместе со знаменитым малийцем Сиссоко). Затем — в "Тампико" из Мадеро. А сейчас — в команде "Алебрихес" из города Оахака, которая замыкает таблицу.
 
      
 

А больше всего легионеров тогда выступало в нападении брестчан — сразу шесть. Причем четыре из них были африканцами. И поныне у многих на слуху ганец Джоэль Фамейе, который сейчас на виду в России. До переезда туда он провел три года в "Динамо" (с лета 2016-го по лето-2019), заработав за это время 22+11. А за последующие два года и четыре месяца в "Оренбурге" статистика у него еще краше — 28 голов. В предыдущем чемпионате (2020/21) с 12 мячами Фамейе стал лучшим бомбардиром команды в ФНЛ. Да и сейчас, посреди сезона, с 9 голами — то же самое. А "Оренбург" тем временем возглавляет таблицу в намерении вернуться в премьер-лигу. К слову, Джоэл в этом году дебютировал в сборной Ганы, проведя в ее рядах 4 матча.

А вот два соотечественника Фамейе такой след в Бресте не оставили. Латиф Амаду (9 матчей и 2 гола) в середине 2017-го перебрался в Албанию — в "Теуту". Там получалось лучше: два подряд сезона форвард с 9 мячами становился лучшим бомбардиром команды, а на второй год еще и взял бронзу. Затем на полтора года переехал в Д2 Израиля — в "Кафр-Касем". А прошлый год провел в низших дивизионах Саудовской Аравии. С февраля остается без футбола.

Диксон Афоаква играл в "Динамо" два года — с лета 2016-го до лета-2018, успев за это время заработать 2+4 и съездить на полгода в аренду в "Гомель". Затем выступал в Словении — в команде "Триглав" из Д1 (3 гола в 15 матчах), а также в ЮАР. В октябре устроился на родине в "Асанте Котоко".

Ивуарийский форвард Идрисса Куйяте за вторую половину сезона-2016 забил в Бресте 5 мячей. Еще через полгода подался в Ливан, чтобы стать в команде "Аль-Ахед" чемпионом страны. Затем был месяц в Казахстане — и целых 18 минут в рядах вылетевшего из премьер-лиги "Акжайыка". А после — "Монастир" в Тунисе и "Аль-Нахда" в Омане. С лета 2019-го Куйяте толком нигде не играет.
 
 
 

С африканцами — всё, но были тогда в Бресте еще два форварда из бывшего Союза. Таджик Джахонгир Эргашев после года в "Динамо" вернулся на родину, где в командах "Истиклол" и "Худжанд" выступал в Кубке АФК (азиатский аналог Лиги Европы). Кроме того, на полгода его занесло в Бангладеш. А минувшим летом Эргашев вернулся из узбекского "Кызылкума" в Таджикистан — в команду "Эсхата".

Ну а о приключениях российского нападающего Рамазана Исаева, который сейчас в рядах "Белшины" один из лучших бомбардиров первой лиги, можно узнать из этого интервью.

2017

Французский голкипер Жереми Малерб после года в Бресте рванул в Шотландию — в начале 2018-го был запасным в "Данди". Спустя полгода оказался в Греции — в "Паниониосе", с которым в сезоне-2018/19 вылетел из суперлиги. В июле 30-летний вратарь завершил карьеру.
 
     
 

Нигерийский полузащитник Чиди Осучукву после трех сезонов в "Динамо" не затерялся в футболе. Сразу перешел в Бресте в "Рух". Год назад оказался в России — 7 матчей в рядах "Томи" в ФНЛ. А нынешний год опорник провел в Казахстане — в "Ордабасы" у Александра Седнева.

Испанский хавбек Борха Докаль провел в "Динамо" всего 6 матчей — летом того сезона. Через полгода уехал из Беларуси и через какое-то время очутился на родине — в "Химнастике" из Д3. С лета 2019-го толком нигде не играет.

Французский полузащитник Жуниор Этунди сыграл в Бресте аж 7 минут — в июне. Затем заглядывал в Д3 и Д2 Португалии, а также в Д5 Германии. Сейчас выступает в Д5 Франции.

Артем Милевский хоть и родился в Минске, а по известным причинам выступал в Беларуси в статусе легионера. Его карьера после ухода из "Динамо" — как на ладони. Отлучка на три месяца в Венгрию — в "Кишварду". Возвращение в чемпионский Брест. Возвращение в премьер-лигу Украины — в "Минай", нынешней весной вылетевший из элиты. И недавнее прощание с футболом. За три года в "Динамо" у Милевского — 18+24 в 82 матчах чемпионата.
 
    
 

Черногорский форвард Александар Вуячич был в Бресте мельком — два выхода на замену в августе. Затем вернулся на родину — в команду "Петровац", где выступает в элите и теперь. Зато в составе "Будучности" выиграл два предыдущих чемпионата.

Очередной ганец в "Динамо" — нападающий Салив Бабаво. За три года в Бресте он провел лишь 11 матчей. А после летом 2020-го оказался в Финляндии — в команде "ПИФ" из Д3, где и выступает поныне.

2018

Греческий защитник Яннис Каргас после сезона в Беларуси вернулся на родину — в "Яннину", где играет и сейчас. Кстати, в этой команде в числе его одноклубников — российский вратарь Лодыгин, а также молдаванин Милинчану, несколько лет назад игравший в "Граните". Надо сказать, что за это время Каргас на год уезжал в Болгарию — в "Левски".

Португальский защитник Дениш Дуарте в Бресте пробыл два года, пока летом 2020-го не вернулся на родину. Предыдущий сезон провел в Д2 — в команде "Пенафьел". А сейчас играет и вовсе в Д3 — в "Торренше".

Словенский хавбек Желько Филипович провел в "Динамо" сезон. А затем на полгода отправился в премьер-лигу Казахстана — в "Атырау". После этого на считанные месяцы приехал в Сербию — в "Войводину". В январе 2020-го завершил карьеру.
 
      
 

Оказывались в Бресте и такие, как Айомиде Джибоду — нигериец с паспортом Швеции. За год в "Динамо" однажды оказался в запасе — только и всего. Затем перебрался в Д3 Швеции. Где выступает сейчас, науке неизвестно.

Бельгийский форвард Марвин Огунжими провел в Бресте всего три матча — весной 2018-го. Летом того же года уехал на считанные месяцы во Вьетнам. А затем вернулся в Бельгию, где до сих пор играет в низших дивизионах.

Австрийский нападающий Сандро Готал в августе 2018-го перебрался в "Судуву", чтобы забить 8 мячей и уже осенью стать с ней чемпионом Литвы. Осенью 2019-го перешел в бундеслигу Австрии — в "Хартберг". Еще год спустя — в Д5 Германии.

Украинский форвард Алексей Хобленко за полтора сезона в Бресте набрал 13+4. Затем за столько же времени в премьер-лиге Украины — 9 голов в составе "Днепра". Нынешней весной на два месяца рванул в Норвегию — в "Стабек". А летом оказался в "Кривбассе", который собирается вернуться в украинскую элиту.

2019

Нападающий Мохамед Адан — сомалиец с паспортом Швеции. Его пребывание в Бресте ограничилось тремя включениями в заявку в апреле. В августе того года вернулся в Д2 Швеции — в "Эргрюте". Из этой команды он и приезжал в "Динамо" — там выступает и теперь.

2020

Здесь обращаем внимание на игроков не только "Динамо", но и другой брестской команды — "Руха", которую к тому времени вовсю опекал Александр Зайцев. Впрочем, украинский защитник Евгений Хачериди в прошлом году оказался все-таки в "Динамо". По окончании минувшего сезона остается без команды и, как известно, ожидает от брестского клуба миллион евро компенсации.
 
   
 

А вот сенегальский форвард Абдулайе Диалло в начале прошлого сезона перешел из Португалии в "Рух". Но уже летом перебрался на правах аренды в Динамо". А нынешний чемпионат африканец начал опять-таки в "Рухе". И летом снова уехал — уже в Россию. В рядах "Оренбурга" вместе с Фамейе он борется в ФНЛ за путевку в премьер-лигу.

Кроме Диалло, в прошлом году в "Рухе" выступал еще ряд новых в нашем футболе легионеров. Украинский защитник Александр Мигунов по окончании того сезона перебрался в Россию — к Сергею Ташуеву в "Чайку", вместе с которой летом "свалился" из ФНЛ в Д3. В сентябре покинул клуб из села Песчанокопское.

Бразильский защитник Виллиам выступает в команде до сих пор — второй сезон подряд.

Молдавский хавбек Георге Андроник осенью прошлого года вернулся на родину — в "Сперанцу". А зимой махнул в соседнюю Румынию — в "Глорию". В сентябре снова возвратился в Молдову — в "Милсами", с которым ведет борьбу за медали.

Нигерийский полузащитник Савиор Нвафор в прошлом году провел в "Рухе" шесть матчей. А зимой перешел в "Минск", где играет в дубле.

2021

В нынешнем сезоне в составе "Руха" фигурирует ряд новых иностранцев. Это защитники Умар Алию из Нигерии и Наби Камара из Гвинеи, а также хавбек Маркус Седерстрем из Швеции и Филип Йович из Сербии.
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