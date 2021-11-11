+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Владислав Татур: "В прошлом сезоне БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво"

Спортивный журналист и комментатор "Сетанта-Спорт" Владислав Татур прокомментировал интерес борисовского БАТЭ к Александру Седневу.


"Это нормально, когда агенты предлагают того или другого тренера клубу, зная, что тот в поиске.

Вот и Седнева предложили БАТЭ, но прямо сейчас это назначение оценивают как маловероятное.

Напомню, пишет football.by, перед прошлым сезоном БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво.


В том числе, поэтому мои источники не дают много шансов, что увидим Седнева на скамейке Борисова", — написал Татур.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]