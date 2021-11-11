



"Это нормально, когда агенты предлагают того или другого тренера клубу, зная, что тот в поиске.





Вот и Седнева предложили БАТЭ, но прямо сейчас это назначение оценивают как маловероятное.





Напомню, пишет football.by, перед прошлым сезоном БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво.









В том числе, поэтому мои источники не дают много шансов, что увидим Седнева на скамейке Борисова", — написал Татур.