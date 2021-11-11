Владислав Татур: "В прошлом сезоне БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво"
Спортивный журналист и комментатор "Сетанта-Спорт" Владислав Татур прокомментировал интерес борисовского БАТЭ к Александру Седневу.
"Это нормально, когда агенты предлагают того или другого тренера клубу, зная, что тот в поиске.
Вот и Седнева предложили БАТЭ, но прямо сейчас это назначение оценивают как маловероятное.
Напомню, пишет football.by, перед прошлым сезоном БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво.
В том числе, поэтому мои источники не дают много шансов, что увидим Седнева на скамейке Борисова", — написал Татур.
07:53 11/11/2021
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