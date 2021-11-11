







Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА постановил, что "желто-красным" нельзя продавать билеты своим болельщикам в двух следующих гостевых матчах, пишет ru.oxu.az. Также турецкий клуб оштрафован на 50 тыс. евро за поджигание фейерверков и бросание предметов на поле.





"Галатасараю" необходимо связаться с "Марселем" в течение 30 дней для возмещения ущерба, причиненного его фанатами.





Отметим, 30 сентября в Марселе на стадионе "Велодром" состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором "Марсель" принимал "Галатасарай". Игра завершилась ничьей. В середине второго тайма французский клуб был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил 11-метровый удар. В конце первого тайма матч на некоторое время прерывался из-за поведения фанатов гостей, которые пронесли на стадион пиротехнику. В итоге успокаивать турецких болельщиков пришлось полицейским.