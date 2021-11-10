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Лисакович теряет позиции, Прищепа возвращается, а у Мартыновича проблемы. Как дела у белорусов в России

В РПЛ играет только один.

Лисакович теряет позиции, Прищепа возвращается, а у Мартыновича проблемы. Как дела у белорусов в России
Фото: fckrasnodar.ru/
В российской Премьер-лиге сыграно уже почти половина дистанции. Прямо сейчас в РПЛ выступают четверо наших соотечественников. Регулярно на поле выходит лишь Виталий Лисакович. У капитана Краснодара Александра Мартыновича и двух молодых Кирилла Зиновича и Дмитрия Прищепы до сих пор ноль матчей за основные составы. И если у тинейджеров с игровой практикой все более-менее в порядке, то у лидера «быков» проблемы серьезные.

Sportarena.by рассказывает о том, как дела у белорусов в России.


Виталий Лисакович, Локомотив

Статистика в сезоне: 16 матчей, 1+1 по системе «гол плюс пас».


Прошлый сезон был достаточно успешным для молодого нападающего. Он сыграл в 26 матчах чемпионата из 30. Да, всего 10 игр были в старте, но 5+2 для первого года в Локомотиве, где серьезная конкуренция, хороший показатель. Казалось, будет позитивное продолжение, но в этом чемпионате пока Лисакович резервист, который появляется в старте по большущим праздникам – всего три игры из 16-и. В основном форвард сборной выходит в концовках. В девяти встречах он играл менее 20 минут, еще в одной – против Уфы – 23. Именно в этом матче Виталий забил свой единственный пока мяч в сезоне. Было это 6 августа.

Не сильно помогла (по крайней мере, пока) Лисаковичу и смена тренера в Локо. Месяц назад клуб уволил Марко Николича и назначил Маркуса Гиздоля, который отметился работой в Хоффенхайме, Гамбурге и Кельне. При немце статус белоруса не изменился. Он по-прежнему за спинами Федора Смолова (7 голов в 17 матчах) и Франсуа Камано (3 гола в 14 матчах).

В России уже пошли разговоры, что Лисакович не тянет в Локо. Бывший президент «железнодорожников» Илья Геркус считает, что Виталий «не игрок для команды, которая думает о втором месте». По словам менеджера, белорусу было бы куда лучше в Арсенале или Урале. Он бы играл замечательно. Про полезную аренду говорит и белорусский журналист и комментатор Николай Ходасевич.

Кирилл Зинович, Локомотив

Статистика в сезоне: 0 матчей за основу, 7 матчей за Локомотив-Казанку.


В Россию 18-летний полузащитник перешел этим летом после очень успешного отрезка в Минске. 11 стартовых туров Зинович отыграл почти без замен – трижды забил и дважды помог отличаться партнерам. Потом получил травму, но это не помешало ему уже в июле подписать пятилетний контракт с Локомотивом.

Тогдашний главный тренер «горожан» Федор Щербаченко рисовал радужные перспективы полузащитника в Москве, но пока до выхода на поле в составе первой команды далеко. Зинович провел сборы с основой в Австрии, сыграл в двух матчах – вышел на второй тайм с Краковией (2:2) и на 20 минут с Ростовом (1:2). И на этом все. С началом сезона полузащитник за первую команду не играет – лишь шесть раз попадал в заявку. Конкурировать с отлично играющим Рифатом Жемалетдиновым (5+5 в 18 матчах) невероятно сложно.


За «молодежку» «красно-зеленых» белорус также не играет, хоть и проходит по возрасту. Игровую практику Кирилл получает во второй команде клуба Локомотив-Казанка, которая выступает в ФНЛ-2. Играет Зинович нерегулярно. Может не попадать в заявку по несколько матчей. Всего сыграл в семи играх из 20, проведенных командой. Отрадно, что две последние были по 90 минут – впервые в сезоне. Особо рад этому факту тренер нашей молодежной сборной Сергей Ясинский, вызвавший полузащитника на ноябрьский сбор.

Дмитрий Прищепа, Крылья Советов

Статистика в сезоне: 0 матчей за основу, 6 матчей за Крылья Советов-2.


Вторую попытку покорить Россию 20-летний центральный защитник предпринял прошедшей зимой. В январе он уехал на просмотр в Крылья Советов. Получилось очень удачно. Трансфер защитника обошелся самарцам в 130 тысяч долларов. За свой новый клуб, который тогда выступал в ФНЛ, Прищепа дебютировал почти сразу. Всего же в прошлом сезоне провел четыре матча, два из которых с первых минут.

В межсезонье Прищепа был с первой командой. Отправился на сбор в Сербию, где сыграл во всех пяти матчах команды, но затем получил серьезную мышечную травму, выкосившую на несколько недель.
 
Без футбола Прищепа был до середины сентября. Первый матч в сезоне он провел за дубль КС 24 сентября против Урала – отыграл 90 минут. С тех пор играет только за резерв «бело-синих». На его счету шесть матчей (все без замен) и один голевой пас в последней игре с ЦСКА.

Что касается основы, то пока Прищепа в чемпионате даже не попадает в заявку. Лишь раз тренеры включили его в число запасных – 27 октября с лавки смотрел игру самарцев с Енисеем в Кубке.

Александр Мартынович, Краснодар

Статистика в сезоне: 0 матчей.

Летом руководство Краснодара воспользовалось опцией в контракте и автоматически продлило соглашение с 34-летним защитником еще на год. Ветеран, сыгравший в прошлом сезоне за «быков» в 33-х матчах (2 голевых паса) готовился к новому сезону как положено. Мартынович сыграл в трех контрольных матчах из пяти командных с первой и до последней минуты. А в тех, что не играл, был на замене. В последнем «товарняке» перед стартом сезона против Динамо из Ческе-Будеевице, Мартынович выглядел уверенно не только в обороне, но и имел несколько хороших моментов у чужих ворот.

Однако на игру стартового тура РПЛ против Урала, которая состоялась через несколько дней, защитник уже не вышел из-за травмы. Спустя два месяца – 27 августа – главный тренер команды Виктор Гончаренко отметил, что Мартыновичу нужно еще месяц, чтобы вернуться. Однако этого не произошло до сих пор.

 

4 ноября о Мартыновиче с журналистами поговорил гендир «быков» Владимир Хашиг. Руководитель заявил, что защитник вернется к тренировкам скоро, а информация о том, что клуб расторгнет с ним контракт, не более чем слухи.

* * *

Кроме этой четверки в России в низших дивизионах выступают еще дюжина белорусов. Кратенько расскажем об их успехах. Михаил Сиваков много играет за Оренбург (17 матчей, 2+1) и пропускает игры в основном из-за удалений или перебора желтых карточек. Его одноклубник Юрий Ковалев также хорошо себя чувствует. На его счету 11 матчей, в которых он набрал 5 (2+3) очков. Полузащитник Павел Седько только осваивается в Торпедо, куда перешел в конце сентября. За месяц с небольшим сыграл в четырех встречах и отдал одну голевую передачу.

Одним из основных футболистов Балтики является защитник Сергей Карпович, которого иногда Сергей Игнашевич использует в центре обороны и на фланге полузащиты. Белорус отыграл в 17 матчах, в которых сделал один ассист. Столько же игр за Кубань провел и голкипер Андрей Климович. В них он пропустил 25 мячей и лишь четыре раза оставался «сухим». Последние пять матчей вратарь смотрит со скамейки. Со сменщиком в составе кубанцы выиграли четыре встречи из пяти.


Коллега Климовича по амплуа Денис Садовский, выступающий в Томи, не имеет твердого места в составе и провел пока восемь матчей, в которых пропустил 12 мячей. Две игры были на ноль. Восемь матчей на счету Никиты Капленко в Волгаре. Полузащитник перешел в команду только в начале сентября и пока еще не стал важным игроком центра поля. А вот Илья Ращеня, который в Волгаре с начала лета, провел 21 матч (1 голевой пас) во всех турнирах. Поначалу полузащитник выходил на замену, но с конца августа прочно обосновался в старте.

Алексей Гаврилович с 1 июля играет за Чайку из ФНЛ-2. На счету защитника 16 матчей и один забитый мяч. За Волгу из Твери выступает Александр Александрович. Полузащитник не может похвастать твердым местом в стартовом составе. Он сыграл девять матчей, из которых только один с первых минут. Экс-«ворон» Роман Кривулькин сейчас выступает за Ленинградец. Выходил на поле 16 раз, забил два мяча. Полузащитник Евгений Земко играет за Муром с лета прошлого года. В этом сезоне поначалу потерял место в составе, но с середины сентября снова выходит на поле с первых минут. На счету белоруса 13 матчей.
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