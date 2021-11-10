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Лидер мирового рейтинга заговорил о завершении карьеры и о том, кем видит себя в будущем.





"Я стараюсь передать новым поколениям все, чему научился. Знание может быть проклятием, если вы его не используете", - сказал Джокович.





"Что я должен делать, когда выйду на пенсию — унести все это с собой в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода?" - порассуждал теннисист.





Спортсмен добавил, что для него вполне логично, что следующим шагом должна быть передача знаний молодым теннисистам. "Я вижу себя в различных ролях в будущем и рад, что могу развиваться и как тренер", — сказал Джокович.





34-летний Джокович в рекордный седьмой раз завершит сезон на итоговом первом месте в мировом рейтинге. Ранее серб обошел испанца Рафаэля Надаля в списке рекордсменов по количеству титулов "Мастерс".