Новак Джокович планирует стать тренером
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в будущем планирует стать тренером, пишет ESPN.
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Лидер мирового рейтинга заговорил о завершении карьеры и о том, кем видит себя в будущем.
"Я стараюсь передать новым поколениям все, чему научился. Знание может быть проклятием, если вы его не используете", - сказал Джокович.
"Что я должен делать, когда выйду на пенсию — унести все это с собой в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода?" - порассуждал теннисист.
Спортсмен добавил, что для него вполне логично, что следующим шагом должна быть передача знаний молодым теннисистам. "Я вижу себя в различных ролях в будущем и рад, что могу развиваться и как тренер", — сказал Джокович.
34-летний Джокович в рекордный седьмой раз завершит сезон на итоговом первом месте в мировом рейтинге. Ранее серб обошел испанца Рафаэля Надаля в списке рекордсменов по количеству титулов "Мастерс".
19:22 10/11/2021
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