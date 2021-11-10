По семейным обстоятельствам на турнир в Латвию не смог поехать главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Стась. Его обязанности на тренерском мостике будут возложены на Павла Перепехина, помогать ему будет Артем Ботвенков, сообщает пресс-служба ФХБ.





В окончательный ростер команды попали 25 хоккеистов, включая форварда Александра Суворова, который находился в резерве, пише т Прессбол.





Вратари: Никита Мытник (2002, "Юность"), Алексей Снытко (2002, АКМ Михайлово, МХЛ);





Защитники: Олег Пожиган (2002, "Шахтер"), Егор Юзленко (2002, "Гомель"), Кирилл Ярута (2002, "Атлант" Мытищи, МХЛ), Артем Левшунов (2005, Беларусь U18), Арсений Сазанович (2003, "Шахтер"), Илья Гаврилов (2003, МХК "Спартак" Москва, МХЛ), Никита Стасенко (2003, "Гомель");





Нападающие: Сергей Кузнецов (2002, "Динамо" Минск, КХЛ), Виталий Пинчук (2002, "Динамо" Минск, КХЛ), Сергей Карпович (2002, "Витебск"), Валентин Демченко (2002, "Юность"), Егор Чезганов (2002, "Северсталь", КХЛ), Александр Пальчик (2002, "Юность"), Герман Пироговский (2002, "Юность"), Марк Ярута (2002, "Атлант" Мытищи, МХЛ), Виталий Антонович (2002, "Шахтер"), Максим Лемешевский (2002, "Витебск"), Егор Игнатенко (2003, "Динамо-Мл"), Даниил Сотишвили (2003, "Химик"), Никита Беспалов (2003, "Юность"), Илья Морозов (2003, "Металлург"), Илья Спат (2003, "Металлург"), Александр Суворов (2002, "Динамо" Минск, КХЛ).





Расписание матчей молодежной сборной Беларуси на турнире в Елгаве (время начала — белорусское):





11 ноября (четверг)





16.00. Беларусь U20 — Австрия U20





12 ноября (пятница)





16.00. Беларусь U20 — Дания U20





13 ноября (суббота)





18.00. Латвия U20 — Беларусь U20











