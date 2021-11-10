Фото из личного архива Матеуша Соховича





Олимпийские игры в Пекине ещё не начались, а у организаторов турнира уже появились проблемы. И нет, дело не в надоевшем всем коронавирусе. В начале ноября во время тренировки на санно-бобслейной трассе, которая будет использоваться на Олимпиаде, едва не погиб польский саночник Матеуш Сохович. Организаторы забыли открыть ворота, и спортсмен, врезавшись в них на скорости, серьёзно травмировал себе ноги. Это какой-то кошмар!





«Мне дали зелёный свет, а ворота оказались закрыты»

Инцидент с Соховичем произошёл 8 ноября. Тогда Международная федерация санного спорта сообщила, что польский саночник получил серьёзные травмы и был госпитализирован.





Как выяснилось позднее, Сохович тренировался на трассе и стартовал после разрешения. Но, как оказалось, одна из частей трассы была перекрыта воротами. В них саночник и влетел на скорости 50-60 км/час, при этом чудом не разбившись. Скорость была сравнительно небольшой.





«Мне дали зелёный свет для выезда на трассу. Впервые я смог спокойно проехать эти два сложных поворота. Вдруг увидел на трассе закрытые ворота, – рассказал Сохович. – Тогда я выпустил сани из-под себя и занял позицию, как лыжник на скоростном спуске. Надеялся, что на такой скорости смогу перепрыгнуть через барьер. Однако всё происходило слишком быстро, и у меня не было времени на прыжок. Вот почему у меня поврежд� �ы ноги, а не всё остальное тело. Если бы я не успел среагировать, это могло бы привести к трагедии».





В больнице у поляка выявили сильное повреждение левой коленной чашечки и глубокий порез правой ноги. Спортсмен был экстренно прооперирован.





Позднее спортсмен признался, что после инцидента на трассе персонал объекта не знал, что делать и как ему помочь: «После удара я посмотрел на свою ногу и увидел кость. Я был в шоке. Персонал трассы показался некомпетентным. Они не знали, что должны были делать. Ко мне подошёл один член персонала и попытался перчаткой дотронуться до моей кости. Только немецкий физиотерапевт и наш специалист Патрик Прзеривац начали принимать какие-то действия. На всё ушло около получаса», – пожаловался Матеуш.





Увлеклись антиковидными мерами

Спустя сутки после аварии Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением об инциденте. Вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший заверил, что ситуацию на контроль взяли и международная федерация, и оргкомитет Олимпиады.





«Если есть уроки, которые нужно извлечь, а, вероятно, они будут, у нас будет достаточно времени для их реализации», – подытожил Самаранч-младший.





При этом ситуация уже взволновала саночников разных сборных, многие из которых сейчас тренируются в Национальном центре Яньцин. Главный тренер сборной России Сергей Чудинов сообщил, что российские спортсмены теперь серьёзно опасаются за свою безопасность.





«После ЧП с польским спортсменом у всех появилась определенная тревога за свою безопасность, так как китайская сторона настолько увлеклась антиковидными мерами, что, видимо, немного забыла о безопасности на трассе. Наша тревога вполне обоснованна, так как у китайцев пока совершенно нет опыта проведения соревнований. Да, они очень энергичные, стараются, но для них это новый вид спорта, и они не очень быстро адаптируются. Я очень надеюсь, что сейчас они учтут все ошибки и никаких происшествий больше не будет», – пояснил Чудинов ТАССу.





«Не уверен, что смогу перестроиться морально»

Сохович же рискует пропустить один из главных стартов в своей жизни. До старта Игр осталось меньше трёх месяцев, а спортсмену необходимо не только восстановиться, но и пройти отбор.





Сам Сохович надеется на быстрое возвращение. Такое поляк уже проворачивал два года назад. Тогда он выступил на Кубке мира уже через три недели после перелома костей лица.





«Если бы Международная федерация санного спорта (FIL) дала мне wild-card, то я мог бы сосредоточиться только на выздоровлении. Тогда, возможно, был бы шанс. Однако есть более серьёзная проблема. Не знаю, смогу ли я перестроиться морально. Не знаю, пройду ли я когда-нибудь по этой трассе, не боясь, что что-то может поджидать меня прямо за углом».





Если Матеуш всё-таки не выступит на Играх, то сборная Польши вообще рискует пропустить турнир. Дело в том, что Сохович – единственный польский саночник, который выступает на высшем уровне. То есть после его снятия, на Играх может выступить лишь женская команда.





Прошлая Олимпиада в Пхёнчхане для Матеуша тоже была безуспешной. Тогда поляк потерял защитную маску, и на старт одной из гонок ему пришлось выходить без неё. Спортсмену пришлось проходить трассу почти вслепую, что тоже могло закончиться трагически.





«Жаль, что у меня с Азией всё так. Это, наверное, мой последний визит на континент».



