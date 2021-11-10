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Воспитанник клуба КХЛ умер в 21 год

Нападающий Андрей Болтов на протяжении нескольких месяцев восстанавливался после травмы позвоночника

Российский хоккеист Андрей Болтов умер в возрасте 21 года, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Липецк».

«Наше сердце разбито. С глубоким прискорбием сообщаем, что буквально несколько часов назад ушел из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее», — говорится в сообщении клуба.

Нападающий выступал за «Липецк» в Национальной молодежной хоккейной лиге с 2018 года. Он провел за команду 32 матча, в которых заработал 44 очка, забросив 18 шайб и отдав 26 результативных передач.

В последний раз спортсмен выходил на лед в прошлом сезоне, однако провел за команду всего два матча, в которых отдал две голевые передачи.

Андрей Болтов — воспитанник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», он занимался в академии клуба с 2009 по 2013 год.
РБК
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