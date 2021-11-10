







Седнев в этом сезоне возглавлял казахстанский "Ордабасы". Перед командой из Шымкента, которая в середине сезона потеряла ряд ключевых игроков, ставилась задача не вылететь из премьер-лиги. Однако "Ордабасы" лишь на последней минуте заключительного матча чемпионата упустил 4-е место в таблице, которое вполне могло принести путевку в еврокубки. В заключительном туре команда Седнева уступила в гостях "Кызыл-Жару" со счетом 2:3, пропустив решающий мяч на 90-й минуте и позволив тем самым сопернику обогнать себя по очкам (39 против 38).