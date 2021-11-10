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Хоккейная сборная Беларуси отправилась в Словению. Состав сократился до 21 игрока

Сегодня сборная Беларуси отправилась в словенский Есенице, где уже завтра стартует международный турнир с участием команды хозяев, а также Беларуси, Австрии и Франции.




Напомним, руководить белорусскими хоккеистами на "Кубке четырех наций" будут Константин Кольцов и Михаил Грабовский, помогать им — Дмитрий Астапенко. Крэйг Вудкрофт остался в Минске по медицинским показаниям.

Перед отправкой в Словению ростер сборной сократился на девять хоккеистов. На турнир по разным причинам не поедут защитники Владислав Еременко, Илья Сушко и Данил Мокрушев, нападающие Даниил Собко, Алексей Котеловский, Максим Мельников, Никита Ремезов, Нассер Субхи и Олег Качеловский, информирует hockey.by.

Таким образом, тренерский штаб сборной Беларуси сможет рассчитывать в Есенице на 21 хоккеиста.
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