Хоккейная сборная Беларуси отправилась в Словению. Состав сократился до 21 игрока
Сегодня сборная Беларуси отправилась в словенский Есенице, где уже завтра стартует международный турнир с участием команды хозяев, а также Беларуси, Австрии и Франции.
Напомним, руководить белорусскими хоккеистами на "Кубке четырех наций" будут Константин Кольцов и Михаил Грабовский, помогать им — Дмитрий Астапенко. Крэйг Вудкрофт остался в Минске по медицинским показаниям.
Перед отправкой в Словению ростер сборной сократился на девять хоккеистов. На турнир по разным причинам не поедут защитники Владислав Еременко, Илья Сушко и Данил Мокрушев, нападающие Даниил Собко, Алексей Котеловский, Максим Мельников, Никита Ремезов, Нассер Субхи и Олег Качеловский, информирует hockey.by.
Таким образом, тренерский штаб сборной Беларуси сможет рассчитывать в Есенице на 21 хоккеиста.
12:18 10/11/2021
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