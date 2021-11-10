Хоккейная сборная Беларуси отправилась в Словению. Состав сократился до 21 игрока

Сегодня сборная Беларуси отправилась в словенский Есенице, где уже завтра стартует международный турнир с участием команды хозяев, а также Беларуси, Австрии и Франции.