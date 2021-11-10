



Представлять Беларусь в Пекине будут двое мужчин и две женщины - это в два раза меньше, чем на Олимпиаде-2018. Квоты распределялись согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта, где сборная Беларуси занимает далеко не лидирующую позицию.





Главные кандидаты на поездку в Пекин - Полина Сероносова, Михаил Семенов, Анна Королева и Александр Воронов.





Самого опытного лыжника за всю историю страны, 7-кратного участника Игр Сергея Долидовича, в этот раз не будет на главных стартах четырехлетия: он завершил карьеру сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Именно он стал 5-м в масс-старте на Олимпиаде в Сочи-2014 - это лучшее достижение белорусских лыжников за всю суверенную историю команды.





Больше всего лицензий - по 16 - получили российские, норвежские и шведские спортсмены, входящие в тройку лучших по результатам прошлого сезона. Всего в лыжных гонках на Олимпиаде в разных видах будут стартовать 296 атлетов.

Также в ближайшее время лицензии в Пекин рассчитывают получить белорусские биатлонисты, фристайлисты, конькобежцы и горнолыжники.