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Белорусские лыжники первыми отобрались на Олимпиаду-2022

Белорусские лыжники получили четыре лицензии на Игры в Пекине, которые пройдут в феврале следующего года, сообщили в олимпийском оргкомитете.


Представлять Беларусь в Пекине будут двое мужчин и две женщины - это в два раза меньше, чем на Олимпиаде-2018. Квоты распределялись согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта, где сборная Беларуси занимает далеко не лидирующую позицию.

Главные кандидаты на поездку в Пекин - Полина Сероносова, Михаил Семенов, Анна Королева и Александр Воронов.

Самого опытного лыжника за всю историю страны, 7-кратного участника Игр Сергея Долидовича, в этот раз не будет на главных стартах четырехлетия: он завершил карьеру сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Именно он стал 5-м в масс-старте на Олимпиаде в Сочи-2014 - это лучшее достижение белорусских лыжников за всю суверенную историю команды.

Больше всего лицензий - по 16 - получили российские, норвежские и шведские спортсмены, входящие в тройку лучших по результатам прошлого сезона. Всего в лыжных гонках на Олимпиаде в разных видах будут стартовать 296 атлетов.
Также в ближайшее время лицензии в Пекин рассчитывают получить белорусские биатлонисты, фристайлисты, конькобежцы и горнолыжники. 
Sputnik
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