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Во время тренировки в Эритрее погибла 21-летняя велогонщица

21-летнюю Десиет Кидане Текесте насмерть сбила машина.



Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в ДТП в возрасте 21 года. Об этом сообщает Sportrbc.ru со ссылкой на Би-би-си.

Трагедия произошла в столице Эритреи Асмаре — во время тренировки спортсменку насмерть сбила машина.

Кидане выступала за сборную Эритреи на нескольких чемпионатах мира, в 2019 года она выиграла чемпионат Африки в групповой гонке, в 2018 году участвовала в юношеских Олимпийских играх.

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования по поводу смерти Кидане. «С вечной улыбкой, добротой, уважением и глубокой страстью к велоспорту Десиет Кидане Текесте была восходящим молодым талантом, которого будет очень не хватать», — говорится в сообщении.
Источник: Иван Витченко
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