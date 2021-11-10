Матч "Интер" - "Мариуполь" не был доигран. Фото: скриншот





На 69-й мин. матча при счете 2:1 в пользу азовцев игрок "Мариуполя" начал слишком агрессивно атаковать соперника, пытаясь отобрать мяч, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на "Футбол 24".





Он пытался перехватить мяч, однако тот продолжал оставаться в ногах футболиста "Интера". Уже упав, он попытался сбить с ног соперника, но и здесь не попал по ногам.





На помощь пришел партнёр по команде, толкнувший днепрянина. Эпизод перерос в суматоху, к которой впоследствии присоединились родители, болельщики и тренеры. Арбитры сначала пытались успокоить потасовку, однако потом отошли в сторону и ждали, пока эмоции утихнут.



