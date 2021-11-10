Поединок юношеского чемпионата Украины завершился дракой между родителями и детьми
Поединок чемпионата Украины Ю-17 между командами "Интер" (Днепр) и "Мариуполь" неожиданно завершился массовой потасовкой между игроками, их родителями и тренерами.
Матч "Интер" - "Мариуполь" не был доигран. Фото: скриншот
На 69-й мин. матча при счете 2:1 в пользу азовцев игрок "Мариуполя" начал слишком агрессивно атаковать соперника, пытаясь отобрать мяч, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на "Футбол 24".
Он пытался перехватить мяч, однако тот продолжал оставаться в ногах футболиста "Интера". Уже упав, он попытался сбить с ног соперника, но и здесь не попал по ногам.
На помощь пришел партнёр по команде, толкнувший днепрянина. Эпизод перерос в суматоху, к которой впоследствии присоединились родители, болельщики и тренеры. Арбитры сначала пытались успокоить потасовку, однако потом отошли в сторону и ждали, пока эмоции утихнут.
Матч не доиграли. Долю поединка решит КГК УАФ.
В турнирной таблице Ю-17 первой лиги лидирует "Черноморец". Мариуполь идет на третьем месте. А "Интер" находится на последней строчке.
09:22 10/11/2021
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