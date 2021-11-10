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На товарищеский матч Беларусь — Иордания вход будет бесплатным

Встреча команд пройдет 16 ноября на стадионе Динамо.


Вход на товарищеский матч Беларусь — Иордания, который состоится 16 ноября в Минске, будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ. 

Встреча команд пройдет на Национальном олимпийском стадионе Динамо и начнется в 20:00. 
 
Отметим, пишет Спортарена, 13 ноября команда Георгия Кондратьева проведет заключительный матч в отборе на чемпионат мира-2022 против Уэльса. 

Безвыигрышная серия белорусов в квалификации насчитывает уже шесть матчей. В таблице группы Е сборная Беларуси занимает последнее место, имея в активе три очка. 
Источник: Влад Воронин
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