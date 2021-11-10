На товарищеский матч Беларусь — Иордания вход будет бесплатным
Встреча команд пройдет 16 ноября на стадионе Динамо.
Вход на товарищеский матч Беларусь — Иордания, который состоится 16 ноября в Минске, будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.
Встреча команд пройдет на Национальном олимпийском стадионе Динамо и начнется в 20:00.
Отметим, пишет Спортарена, 13 ноября команда Георгия Кондратьева проведет заключительный матч в отборе на чемпионат мира-2022 против Уэльса.
Безвыигрышная серия белорусов в квалификации насчитывает уже шесть матчей. В таблице группы Е сборная Беларуси занимает последнее место, имея в активе три очка.
Источник: Влад Воронин
08:54 10/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение