







Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в случае, если команда не пробьется в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22, пишет Sputnik со ссылкой на Daily Express.





По информации источника, португальца не устраивает нынешнее положение дел в клубе. Отмечается, что Роналду не хочет играть в Лиге Европы и намерен провести оставшиеся годы, выступая в ЛЧ. Если понадобится, нападающий может перейти в другой клуб.





Роналду перешел в "МЮ" этим летом из "Ювентуса". Контракт с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023 года.





После 11 туров чемпионата Англии манкунианцы занимают шестое место, набрав 17 очков. В Лигу чемпионов от АПЛ выходят команды, занявшие первые четыре места.

Также путевку в Лигу чемпионов может завоевать команда, выигравшая нынешний розыгрыш турнира. После 4-х туров групповой стадии "МЮ" лидирует в квартете F с 7 очками.