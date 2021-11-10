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Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Ради Лиги чемпионов португалец может сменить клубную прописку. Сейчас "МЮ" далек от попадания в ЛЧ.



Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в случае, если команда не пробьется в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22, пишет Sputnik со ссылкой на Daily Express.

По информации источника, португальца не устраивает нынешнее положение дел в клубе. Отмечается, что Роналду не хочет играть в Лиге Европы и намерен провести оставшиеся годы, выступая в ЛЧ. Если понадобится, нападающий может перейти в другой клуб.

Роналду перешел в "МЮ" этим летом из "Ювентуса". Контракт с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023 года.

После 11 туров чемпионата Англии манкунианцы занимают шестое место, набрав 17 очков. В Лигу чемпионов от АПЛ выходят команды, занявшие первые четыре места.
Также путевку в Лигу чемпионов может завоевать команда, выигравшая нынешний розыгрыш турнира. После 4-х туров групповой стадии "МЮ" лидирует в квартете F с 7 очками.
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