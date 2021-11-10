







Крэйг Вудкрофт не полетит со сборной Беларуси в Словению. Командой будут руководить Кольцов и Грабовский





Давайте с главного вопроса: почему Крэйг не полетит в Словению? Это связано с его самочувствием?

Да, в последние недели в минском "Динамо" ходит какой-то непонятный вирус. Крэйг тоже чувствовал себя не очень хорошо. Огромная ему благодарность, что он вообще вышел на лед, общался с ребятами, работал два дня. Но мы все же решили оставить его в Минске. С командой полетит Константин Кольцов, я также присоединюсь. Вообще, я изначально планировал отправиться со сборной в Словению, теперь появилась необходимость помочь ей в роли тренера.





Дмитрий Астапенко также войдет в тренерский штаб. Какая роль отводится этому специалисту в сборной на данном этапе?

Он уже работал в паре с Кольцовым, они хорошо знакомы. Дмитрий отвечал за защитников, имеет огромный опыт работы в "Динамо". Поможет Кольцову в каких-то моментах — и на лавке, и в тренировочном процессе. Мне кажется, любая помощь команде сейчас нужна, — цитирует Грабовского hockey.by, пишет Прессбол.







