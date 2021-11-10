Нападающий "Манчестер Юнайтед" Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи
Маркус Рэшфорд удостоен ордена Британской империи за помощь голодающим детям во время пандемии.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщается в Twitter герцога и герцогини Кембриджских.
Рэшфорд получил орден из рук герцога Кембриджского, принца Уильяма. Футболист был награжден за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.
Рэшфорд получил это звание еще в прошлом году, пишет РБК, но церемония награждения в Виндзорском замке состоялась только сегодня.
Футболиста отметили за участие в кампании по организации бесплатного школьного питания для детей из бедных семей во время пандемии. В марте он собрал на эти цели £20 млн (около €22 млн).
Помимо этого 24-летний нападающий призвал правительство Великобритании выдать детям около 1,3 млн ваучеров на бесплатное питание в школе во время летних каникул, а по окончании попросил премьер-министра страны Бориса Джонсона продлить акцию.
Орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году. Большинство членов ордена — подданные Великобритании или государств Содружества. Граждане других стран могут быть приняты в орден в качестве почетных членов.
Источник: Иван Витченко
07:35 10/11/2021
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