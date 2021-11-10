







Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщается в Twitter герцога и герцогини Кембриджских.





Рэшфорд получил орден из рук герцога Кембриджского, принца Уильяма. Футболист был награжден за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.





Рэшфорд получил это звание еще в прошлом году, пишет РБК, но церемония награждения в Виндзорском замке состоялась только сегодня.





Футболиста отметили за участие в кампании по организации бесплатного школьного питания для детей из бедных семей во время пандемии. В марте он собрал на эти цели £20 млн (около €22 млн).





Помимо этого 24-летний нападающий призвал правительство Великобритании выдать детям около 1,3 млн ваучеров на бесплатное питание в школе во время летних каникул, а по окончании попросил премьер-министра страны Бориса Джонсона продлить акцию.





Орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году. Большинство членов ордена — подданные Великобритании или государств Содружества. Граждане других стран могут быть приняты в орден в качестве почетных членов.























