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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи

Маркус Рэшфорд удостоен ордена Британской империи за помощь голодающим детям во время пандемии.



Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщается в Twitter герцога и герцогини Кембриджских.

Рэшфорд получил орден из рук герцога Кембриджского, принца Уильяма. Футболист был награжден за помощь голодающим детям во время пандемии коронавируса.

Рэшфорд получил это звание еще в прошлом году, пишет РБК, но церемония награждения в Виндзорском замке состоялась только сегодня.

Футболиста отметили за участие в кампании по организации бесплатного школьного питания для детей из бедных семей во время пандемии. В марте он собрал на эти цели £20 млн (около €22 млн).

Помимо этого 24-летний нападающий призвал правительство Великобритании выдать детям около 1,3 млн ваучеров на бесплатное питание в школе во время летних каникул, а по окончании попросил премьер-министра страны Бориса Джонсона продлить акцию.

Орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году. Большинство членов ордена — подданные Великобритании или государств Содружества. Граждане других стран могут быть приняты в орден в качестве почетных членов.
Источник: Иван Витченко
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