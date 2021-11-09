Прежде чем публиковать исследование, эксперты, за него отвечающие, проводят поистине масштабное исследование. Изучается широчайший перечень статистических данных вкупе с наиболее актуальными сведениями о готовности спортсменов в тех или иных дисциплинах. Безусловно, порой у "Gracenote" случаются и вопиющие погрешности, то есть расхождения между числом реальных наград и прогнозируемых. Это не значит, что все будет именно так. Напротив, спорт — это жизнь, тем и хорош. Здесь всегда есть место случаю, сенсациям и вообще каким угодно обстоятельствам, которые могут сказаться на исходе соревнований благоприятным или негативным образом.





Однако кое-какую пищу для размышлений все же приводимые цифры дают. В общем, они являются своеобразной иллюстрацией готовности на текущий момент атлетов, в частности, и состояния дел вообще в отдельно взятом спортивном хозяйстве. Иначе говоря, отталкиваться от информации данного агентства в оценке призовых шансов белорусской делегации на грядущих зимних Играх можно.





А она для нашей сборной неутешительна. Ибо на сей раз североамериканские аналитики пришли к выводу, что на пьедестал наши олимпийцы не попадут вовсе. С паникой повременим и обратимся к недавним прогнозам в отношении Беларуси — считая и летние, и зимние главные старты четырехлетия.









Токио-2020

Прогноз: 9 медалей (3-1-5)

Реальность: 7 медалей (1-3-3)





Очевидно, в самом недавнем случае исследователи думали о белорусской команде лучше, чем стоило. Впрочем, чего греха таить, и многие соотечественники тоже. Потому что разочарований и впрямь хватало: вхолостую сработали теннисисты, пятиборцы и тяжелоатлеты. Лишь одна медаль в активе байдарочников и каноистов, на которых делался больший расчет. Успехи борцов эти разочарования не компенсировали. Вот и выходит: там убыло, здесь — прибыло. А в конечном счете семь наград — это в рамках обоснованных и логичных ожиданий.





Пхенчхан-2018

Прогноз: 2 медали (0-1-1)

Реальность: 3 медали (2-1-0)





Давайте начистоту, даже несмотря на триумфальный Сочи-2014 с бенефисом Дарьи Домрачевой, никто и в самых смелых прогнозах не предполагал, что нашей команде по силам приблизиться к тому триумфальному показателю. Да что там: даже в лыжной акробатике, где спустя четыре года после Аллы Цупер первенствовала Анна Гуськова, редко бывает такое, чтобы одной стране друг за другом отдавали два золота. Золото, манной небесной явившееся для биатлонного эстафетного квартета — в отвратительную южнокорейскую непогоду. И в этом случае реальность недалеко ушла от прогноза.









Рио-2016

Прогноз: 7 медалей (0-3-4)

Реальность: 9 медалей (1-4-4)





В этом случае, что забавно, наблюдается картина, противоположная той, о которая шла речь выше — то есть через пять лет. Агентство "Gracenote" предрекало белорусской сборной семь попаданий на подиум — промахнулось не слишком сильно, на две единицы. И определенное рациональное зерно именно в таком, скромном для нас предсказании, согласитесь, было. Разве ждал кто-то всерьез, что Владислав Гончаров превзойдет китайцев и станет олимпийским чемпионом? То-то же. Были и те, кто удивил с неприятной стороны. Но все равно шаг назад по сравнению с Лондоном, откуда белорусы вернулись с двенадцатью (2-5-5) наградами, читался легко.





Сочи-2014

Прогноз: 2 медали (1-0-1)

Реальность: 6 медалей (5-0-1)





Если прямо сейчас кому-то хочется обнадежить себя и утвердиться во мнении, что пустым карман через три с лишним месяца в столице Поднебесной у наших спортсменов не будет, то лучше всего как раз вспоминать Игры семилетней давности. Игры, на которые отправилась самая малочисленная за всю историю делегация. Но где уже упомянутая Домрачева праздновала грандиозный успех, став трехкратной олимпийской чемпионкой. По награде высшей пробы в общую копилку приплюсовали Антон Кушнир и Цупер. Бронзу заполучила Надежда Скардино. А что "Gracenote"? У него было более скептическая точка зрения. Правда, надо отметить, вполне здравомыслящая. Хоть и входила в биатлонную элиту Даша, такой фурор предположить было трудно.









***





Что же мы увидим в феврале будущего года? И есть ли те, на кого можем полагаться хоть с какой-то степенью надежности? Прямо скажем, кандидаты на то, чтобы попасть на пьедестал есть, однако, что называется, "железные" призеры отсутствуют. Конькобежец Игнат Головатюк — почему нет, а вдруг?.. Гуськова или кто-то из парней (Дик, Мазуркевич, Гладченко) — нельзя исключать, но и планировать тоже. Динара Алимбекова или Анна Сола — авось и да, где-нибудь и выстрелят. Только обе — все равно не самые очевидные соискательницы олимпийского драгметалла в биатлоне.











