



Алексей Бага. Фото - ФК Шахтер Солигорск





Главный тренер Шахтера Алексей Бага поделился планами на будущее, а также признался, что не против остаться у руля солигорской команды.





— Пока никаких встреч с руководством не было. Задача была этот отрезок пройти победно, что в общем-то мы и сделали – стали чемпионами. Что будет дальше… Пока еще надо две игры доиграть, и тогда, может, какая-то будет ясность в этом вопросе.





— Вы хотите остаться?





— Конечно! Работать хочется. Клуб своей победой в чемпионате гарантировал себе участие в еврокубках – это всегда интересно, всегда почетно, поэтому, конечно, – сказал Бага.





Ранее Шахтер досрочно стал чемпионом Беларуси, завоевав этот трофей во второй раз кряду.





Бага возглавил Горняков по ходу сезона, сменив на этом посту Сергея Гуренко. Под его руководством солигорчане одержали семь побед подряд, а затем сыграли вничью со Слуцком.







